Piata imobiliara, perspectiva pozitiva la nivel global. Ce se intampla in Romania?

In ciuda ciclului tarziu in care se afla, piata imobiliara globala ofera investitorilor randamente bune si o perspectiva pozitiva la nivel mondial, potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate – The Global Outlook for 2018, o analiza anuala care masoara intentiile investitorilor la nivel global, realizat de catre PwC si Urban Land Institute (ULI). Raportul arata ca pe o astfel de piata imobiliara extrem de competitiva si in acelasi timp aflata intr-un ciclu tarziu de investitii, sectorul imobiliar, pentru a se putea dezvolta in continuare, trebuie sa fie capabil sa adopte si sa…