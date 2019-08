Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat in luna iunie 2019 o cantitate de gaze de 1.479.598 MWh, de 364 de ori mai mult fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). În iunie 2018, România a importat doar 4.061 MWh, potrivit Agerpres. …

- Grupul BVB a inregistrat o scadere cu 62% a profitului operational consolidat, pana la valoarea de 2,57 milioane lei, principala cauza fiind diminuarea "drastica" a valorii ofertelor derulate pe piata principala de actiuni si obligatiuni."Lipsa ofertelor a fost puternic influentata de perceptia…

- In timp ce majoritatea romanilor sunt in vacanțe binemeritate dupa un an de truda, cel mai incompetent Guvern pe care l-a avut Romania pana acum se face ca lucreaza, mascand adevarata criza prin care trece țara și pe care se chinuie sa o ascunda atat de ochii Uniunii Europene cat și de cei care se […]…

- Bursa Romana de Marfuri (BRM) lanseaza, din iulie, piata produselor standardizate pe termen mediu si lung pentru tranzactionarea gazelor naturale, in conditiile asigurarii de catre BRM a serviciilor de Contraparte Centrala, potrivit unui comunicat al bursei, potrivit agerpres.ro.BRM considera…

- Afacerile din sectorul producției de cosmetice din Romania s-au dublat intre 2013 și 2017, la peste 100 de milioane de euro, iar datele preliminare din 2018 indica depașirea pragului de 120 de milioane de euro. Extinderea gamei de produse și publicitatea susținuta s-au pliat excelent pe trendul de creștere…

- ​Dezvoltarea spectaculoasa a tehnologiei a creat un boost semnificativ în piața jocurilor și jucariilor. Afacerile din piața de jocuri și jucarii (producție și comerț) au crescut cu peste o treime fața de 2016, respectiv cu 344% fața de 2013, la 950 de milioane de lei în 2017. Evoluția a…

- Plafonarea de catre Guvern, prin Ordonanta de Urgenta 114/2018, a pretului de vanzare la gazele naturale catre consumatori va genera un impact negativ pe termen lung asupra sectorului romanesc al gazelor naturale, releva concluziile studiului "Piata gazelor naturale din Romania: Cum garantam securitatea…