Piața electro – IT crește cu 6% în T2 2019 Potrivit studiului GfK TEMAX pentru Romania, la nivelul intregii piețe de produse electronice și IT, rezultatele trimestrului al doilea sunt pozitive, cu un avans de aproape 6%, pana la 737 de milioane de euro. Cel mai mare sector al pieței, cel de telecom, a avut un avans de aproape 4%, atingand valoarea de 322 milioane de euro. Electrocasnicele mari și mici au avut performanțe bune, ca și in trimestrele anterioare, de peste 16% pentru fiecare sector, cu valori absolute de 155 și, respectiv, 53 de milioane de euro, se arata in cercetarea de piața. Prezentam mai jos cele mai importante cifre din… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

