Piata de spatii de birouri din Capitala in 2017: peste 310.000 mp inchiriati, in peste 170 de tranzactii

- Ecartul dintre costurile salariale si productivitatea muncii plaseaza si in 2018 capitala Romaniei intre cele mai atractive orase din regiune si ca urmare vom vedea, in continuare, companii care vor dori sa intre sau sa isi extinda prezenta pe piata locala, apreciaza Silviu Pop, head of research…

- Liderii PSD sunt convocati de urgenta la Bucuresti pentru a aplana scandalul din sanul partidului. Disputele dintre Dragnea si Tudose au scindat formatiunea politica in doua tabere si risca sa se ajunga la o ruptura. Ingrijorati de situatia creata, care nu este o premiera, liderii din teritoriu s-au…

- Cushman & Wakefield Echinox isi consolideaza departamentul Capital Markets prin recrutarea Danei Sava, specialist cu o experienta de peste 15 ani in domeniul bancar, care va ocupa pozitia de Senior Consultant in cadrul departamentului Investment & Capital Markets. Din noua postura, Dana…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- ♦ Avalansa de noi proiecte de birouri din Capitala din zone precum Orhideea, Expozitiei si Timpuri Noi, alaturi de apropierea termenului de expirare a contractelor curente pot declansa o adevarata revolutie in piata de office din Capitala ♦ Cine se muta?

- Bogdan Chitic In perspectiva dublei cu Finlanda (10 februarie, Helsinki) și Slovenia (14 februarie, Celje), contand pentru campania de calificare la EuroBasket 2019, selecționerul echipei naționale feminine a Romaniei, Dragan Petricevic, a definitivat lista jucatoarelor convocate sub tricolor. Printre…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- ♦ Pe langa programatori si traducatori, compania cauta si 4 persoane care sa gestioneze recrutarea a peste 1.000 de oameni. Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a carui expansiune catre noi teritorii - precum publi­ci­tatea online sau comertul prin ma­gazine…

- ♦ Proiectele dezvoltatorilor arata ca peste 250.000 mp de birouri vor fi gata pana la sfarsitul lui 2018 in Capitala ♦ Bulevardul Unirii si zona Orhideea-Politehnica intra in forta pe piata de birouri.

- Proprietarii din București au inceput sa caute chiriași inca din primele zile ale anului 2018. Cea mai ieftina chirie din Capitala este, in momentul de fața, de 135 de euro pe luna. Daca ți-ai propus sa te muți in chirie sau cauți un „chilipir” pentru a schimba locuința in care stai acum, iata care…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag’n’Bone Man, autorul hitului „Human”, se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 in Romania, potrivit Agerpres. Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Un bucureștean câștiga în peste, pe luna, 3039 de lei. În județul Cluj se câștiga 2684 de lei. Angajatii din Bucuresti câstiga, în medie, peste 3.000 de lei net pe lu­na, cu aproape 30% mai mult decât ni­­ve­lul salarial al unui angajat…

- Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani. Traficul va fi restrictionat in ajunul Anului Nou, in contextul in care la manifestarea…

- Serviciul InfoTrafic anunta ca la aceasta ora sunt inregistrate accidente rutiere pe strazile:intersecția strazilor: București - Armeneasca;intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – M.Dosoftei;intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – A.

- Fox Com Serv Distribution, cea mai mare companie din grupul Fox controlat de familia Vulpe, si-a bugetat pentru anul viitor o crestere de pana la 10% a cifrei de afaceri fata de anul acesta. Conform informatiilor furnizate anterior de companie, cifra de afaceri estimata pentru acest an a firmei…

- Specialistii lanseaza previziuni sumbre pentru piata imobiliara in 2018. Pretul apartamentelor ar putea creste cu aproximativ 8% in 2018, dupa scumpirile semnificative din piata imobiliara inregistrate anul acesta. Supriza, cele mai scumpe apartamente nu sunt in București, ci la Cluj. Daca in…

- Un accident grav in care au fost implicate trei autoturime s-a produs miercuri la pranz in zona Aviatorilor din Capitala. In urma accidentului, o persoana a fost ranita, informeaza Romania TV.

- Mai multe restrictii de trafic vor fi impuse astazi in Bucuresti, in contextul funeraliilor fostului suveran Mihai I. Aceste restrictii vor afecta circulatia rutiera pe Calea Victoriei, Bulevardul Unirii si Splaiul Independentei, precum si traficul pietonal. 0 0 0 0 0 0

- Aproximativ 3.500 de oameni așteaptau, joi dupa-amiaza, in fața Palatului Regal din Capitala pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, jandarmii organizandu-i intr-o spirala, astfel incat aceștia sa nu blocheze traficul din zona, transmite Mediafax. O spirala care intinde din fața Palatului Regal…

- Fiica cea mica a lui Traian Basescu pare sa fi trecut peste divortul de Bogdan Ionescu, consolandu-se in bratele unui barbat mai tanar cu 12 ani. De trei luni incoace, Elena Basescu radiaza. Si asta datorita noii povesti de dragoste pe care o traieste impreuna cu Catalin Tomata, un tanar din Bucuresti.…

- Cristina Stamate imparțea aceeași cabina cu Stela Popescu, care i-a fost cea mai buna prietena, la teatrul Constantin Tanase din Capitala. Cabina de la Teatrul Constantin Tanase din Capitala a regretatei actrițe Cristina Stamate era una foarte cocheta. O imparțea, inaintea spectacolelor și dupa cu nimeni…

- O tanara in varsta de 29 de ani din Capitala a fost zilele acestea personajul unei intamplari cu hoți care-și fac ”meseria” și cu polițiști care, susține ea, au trimis-o la plimbare refuzand sa ii acorde sprijinul! Dupa ce a fost jefuita intr-un oficiu poștal, Alexandra și-a gasit telefonul furat la…

- O fetița de 11 ani a fost ravașita de durere la priveghiul regretatei actrițe Stela Popescu. De la tineri la persoane ajunse la varsta maturitații, toata lumea a iubit-o pe renumita actrița Stela Popescu. Este și cazul unei fetițe de doar 11 ani, care a fost devastata de durere la priveghiul celebrei…

- Regizorul Dan Puican, omul cu care Stela Popescu a fost casatorita timp de 9 ani de zile, a vorbit despre iubirea purtata actritei, cu ani in urma. "Am fost noua ani impreuna, a fost dragostea tineretii mele. La tinerete, cand ai o femeie frumoasa cum e Stela, era imposibil sa nu te indragostesti.…

- Ne uitam in jur și vedem construit un nou ansamblu rezidențial de apartamente sau o cladire de birouri. In capitala interesul pentru achiziția de apartamente este unul sporit. Se construiește mult, insa și cererea este mare. Datorita locurilor de munca disponibile in București, tot mai multe persoane…

- Companii straine și romanești, in special din IT și outsourcing s-au reunit, recent, la București, la conferința anuala a ABSL Romania, Asociația liderilor din domeniul serviciilor pentru afaceri. Catalin Iorgulescu, vicepreședinte al ABSL Romania, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ca decizia Guvernului…

- Polițiștii din Capitala și nu numai sunt, de cateva zile, in alerta maxima! Bolizi de 400.000 de euro au fost furați in cinci zile din București, unul dintre ei fiind al ”deputatului mitraliera” Catalin Radulescu. Ultima lovitura a fost data acum doua nopți cand, din sectorul 5, s-a ”evaporat” un Lexus…

- Tudor Mihalache a primit, la o luna dupa ce a lasat un memoriu la Guvern in care explica problemele cu care se confrunta comunitatea sa, un raspuns care se termina la jumatatea frazei. Documentul are antetul Secretariatului General al Guvernului, este semnat de unul dintre directori, dar fara a exista…

- In al treilea trimestru din acest an, dezvoltatorii imobiliari au livrat pe piata de spatii de birouri din Capitala, proiecte cu o suprafata totala de 71.200 metri patrati, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara JLL. In acelasi timp, cele mai importante tranzactii, din punct…

- Pe piata industriala din Romania au fost livrate, in perioada ianuarie - septembrie 2017, proiecte de peste 215.000 de metri patrati, din care 187.000 de metri patrati doar in Bucuresti. Restul, de 28.100 metri patrati, este localizat in zona centrala a Romaniei. In aceste conditii, stocul…

- Intrarea sud-africanilor in actionariatul Iulius Mall, printre tranzactiile anului Sectoarele industrial, logistica și de birouri au fost motoarele pieței de dezvoltare de proiecte imobiliare in primele noua luni ale anului, in timp ce retailul a inregistrat cel mai redus ritm de creștere ca proiecte…

- Sala Polivalenta din Bucuresti a gazduit, zilele trecute, Cupa Romaniei si Campionatul National de ansambluri la gimnastica ritmica, competitii rezervate atat senioarelor, cat si junioarelor. In Cupa Romaniei, medalia de aur in intrecerea senioarelor a revenit iesencei Andreea Verdes, gimnasta pregatita…

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere de pana la 45.000 de metri patrati in cel de-al treilea trimestru, ajugand la un total de 134.000 de metri patrati de la inceputul anului pana acum, companiile din IT si outsourcing dominand piata, potrivit datelor raportate de compania de consultanta…

- Nadine a trecut printr-o mare drama, sinuciderea surorii ei. Vedeta nu a putut trece peste imensa tragedie petrecuta in familia ei. In vara anului 2008, Nadine a pierdut-o pe sora sa, Ana Voindrouh, care s-a sinucis la varsta de 29 de ani . Aceasta s-a aruncat de la etajul zece al blocului din Capitala…

- ♦ Capitala ramane detasat cel mai puternic pol de business din Romania, dar dependenta economiei locale de companiile inregistrate in Bucuresti s-a redus puternic fata de 2008. Doua sute de miliarde de lei. Atat „a disparut“ din cifra de afaceri a companiilor inregistrate in Capitala…

- „Cele mai multe vânzari de imobile au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului 2017, în Bucuresti (65.963), Cluj (34.802) si Ilfov (30.022). Judetele cu cele mai putine imobile vândute în aceeasi perioada sunt Teleorman (3.756), Salaj (3.331) si…

- Mai multe proteste fata de proiectele de modificare a Legilor Justitiei au loc duminica seara in Bucuresti si in alte orase din tara si din afara. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata, sunt deja mii de oameni si numarul lor este in crestere.

- La cateva luni distanta de la protestele din primavara, dupa adoptarea OUG 13, romanii se pregatesc sa iasa din nou pe strazi. De data aceasta, modificarea Legilor Justitiei, propusa de coalitia PSD-ALDE in Parlament, a generat mobilizarea. Pe retelele de socializare sunt anuntate proteste pentru duminica…

- Ce a mancat Petre Daea de ziua lui. Ca sa laude carnea mioarelor, ministrul Agriculturii a dezvaluit ca a mancat pastrama, insa nu și tort din carne de oaie. Petre Daea a starnit amuzamentul romanilor in momentul lansarii campaniei „Alege oaia” care se dovedește, insa, a fi cat se poate de serioasa.…

- Retailerul cu produse pentru bebelusi Bebe Supermarket a investit 800.000 de euro in cel de-al doilea magazin al companiei, care va fi inaugurat in mallul Afi Cotroceni din Capitala la finalul saptamanii. In perioada urmatoare, Bebe Supermarket vizeaza extinderea retelei de magazine offline…

- Liderul sindical Ion Pisc Scradeanu a fost gasit mort in locuința sa din capitala pe 29 martie 2017. In aceeași zi fatidica, cel cunoscut sub numele de ,,Dragnea”, turnator la Securitate conform CNSAS, a reușit sa aiba o prima victorie impotriva ANI, și asta la Judecatoria Sectorului 3 București.…

- Grav accident rutier a avut loc la 5o de kilometri de Bucuresti intre localitatile Sindrilita si Lilieci. Au fost implicate un autotren si doua autoturisme si conform unor prime evaluari totul s-ar fi soldat cu 5 victime, niciuna incarcerata. Patru dintre ele ar fi

- Carmen Dan, despre inchiderea Serviciului Permise Auto. Sute de oameni s-au prezentat inca de la primele ore ale dimineții la Direcția de Permise Auto, pentru a-si rezolva problemele, dar usile institutiei au ramas inchise azi. De aceea, ministrul de Interne, Carmen Dan a ajuns – in aceasta dimineața…

- Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au fost ranite de copaci cazuți din cauza vantului puternic, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Sursa foto: facebook.com/ISUBIF De asemenea, potrivit sursei, în Capitala au fost rupți de vânt…

- Saptamana viitoare incepe cu ploi abundente Foto: Arhiva - Mario Balint. Specialistii ANM anunta ca saptamâna viitoare începe cu ploi abundente, dupa o vreme frumoasa în ultimele zile. În zonele din nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime de 8-9…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, in mesajul transmis ieri participantilor la forumul „Trade Winds”, desfasurat la Bucuresti, ca este timpul ca Romania sa devina o tara cu o economie de piata consolidata, „unde succesul este rezultatul performantelor, nu al favorurilor si al conexiunilor politice”,…