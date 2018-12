Subsidiara din Romania a gigantului sud-coreean Samsung, liderul pietei locale de smartphone-uri si de televizoare, care are o pozitie puternica si pe alte segmente ale pietei electro-IT&C, ar putea raporta pentru 2018 afaceri de peste 4,6 mld. lei - intrand astfel in clubul firmelor cu afaceri anuale de un miliard de euro din economia locala, in conditiile in care compania si-a mentinut pozitia dominanta de pe piata de telefoane inteligente - respectiv o cota de 50% din numarul de unitati livrate si din incasarile totale. Samsung Romania a raportat in 2017 la Ministerul Finantelor afaceri de…