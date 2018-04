Piata de e-commerce in UE: Romanii sunt pe primul loc in la cumparaturi online de haine, insa prefera sa impinga caruciorul in supermarket

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- Piața de e-commerce se dezvolta constant, Romania inregistrand cea mai mare creștere la nivel european. „Pentru anul acesta, estimarile PayU arata ca intreaga piața de e-commerce se va ridica la 2,7 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depașit in 2019“, considera Marius Costin, country…

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…