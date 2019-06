Piata cosmeticelor din Romania, un business de aproape 2 miliarde euro in 2019. Top producatori si retaileri in cosmetice

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a producatorilor locali de cosmetice a crescut cu 11% fata de 2016, la 104,8 milioane de euro in 2017, in timp ce comertul cu cosmetice a inregistrat un ritm sustinut, avansand cu peste 4% fata de 2016, la aproape 1,5 miliarde de euro in 2017, potrivit unui raport publicat joi de…

- Afacerile din sectorul producției de cosmetice din Romania s-au dublat intre 2013 și 2017, la peste 100 de milioane de euro, iar datele preliminare din 2018 indica depașirea pragului de 120 de milioane de euro. Extinderea gamei de produse și publicitatea susținuta s-au pliat excelent pe trendul de creștere…

- Afacerile din piata de inghetata romaneasca ar putea depasi, in acest an, 600 milioane de lei, numarul companiilor producatoare dublandu-se, in ultimii opt ani, de la 99 la peste 210 de firme, in timp ce consumul de

- Cifra de afaceri din piata de jocuri si jucarii din Romania este estimata la aproape 1,2 miliarde de lei pentru anul 2018, cu circa 200 de milioane de lei peste datele anului 2017, comertul reprezentand principalul motor al evolutiei sectorului, potrivit unei analize despre piata jucariilor din Romania,…

- Dezvoltarea spectaculoasa a tehnologiei a creat un boost semnificativ in piața jocurilor și jucariilor. Potrivit unui studiu KeysFin, pe fondul creșterii economice și a diversificarii semnificative a obiceiurilor de consum, Romania a devenit un teren extrem de atractiv pentru companiile producatoare…

- Criza de pe piata fortei de munca s-a transformat intr-un business extrem de profitabil pentru firmele care recruteaza angajati. Afacerile acestora au crescut cu peste 430%, din 2007 si pana in prezent, la peste 4 miliarde de lei, arata concluziile...