Piața cireșelor, compromisă. Ce se întâmplă cu prețurile Producatorii din localitatea ieșeana Comarna spun ca abia daca au un sfert din producția de anul trecut. Opt tone de cireșe la hectar au cules in primavara și vara lui 2018, iar acum estimeaza doua tone la hectar. Vezi AICI ce se intampla cu piața cireșelor. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

