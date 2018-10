Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Florin Salam, Betty, și bebelușul ei, Matthias Ștefan, au fost externați, joi, și au ajuns acasa. Soțul tinerei, Catalin Visanescu, a oferit detalii la „Acces Direct” despre cum și-a primit familia acasa și a aratat imagini cu camera copilului.

- Aproximativ 200 de persoane, elevi și adulți din Sfantu Gheorghe, vor participa vineri, 5 octombrie, la ora 17.00, la flashmob-ul intitulat „Impreuna prin dans”, in Piața Centrala. Inițiativa organizarii evenimentului aparține Clubului de dans „Blue Moon” din oraș și urmarește sa promoveze interculturalitatea,…

- Timp de 2 zile, sambata și duminica, in Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe are loc a opta ediție a Targului de toamna, organizat de Casa de Cultura Konya Adam din municipiu. In cadrul programului cultural ce va avea loc cu aceasta ocazie, iubitorii dansului popular ii vor putea urmari pe…

- In perioada 29 -30 septembrie, in Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a opta ediție a Targului de Toamna. La evenimentul de toamna, axat pe tema paiului, organizatorii ii așteapta pe toți cei interesați cu activitați pentru copii, produse de targ, produse tradiționale…

- Așa cum se știe, din anul 2012, țarile din Balcanii de Vest au reprezentat alaturi de cateva țari occidentale, principala resursa umana pentru luptatorii ISIS de origine straina din Siria și Irak. Incepand insa cu dispariția ISIS și reducerea teritoriului sau la un nivel minuscul, dupa dispariția…

- Un judecator din sudul Turciei a respins cererea de extradare a unui cetațean australian, Neil Prakash, membru ISIS, la doar doua luni dupa ce premierul australian, Malcolm Turnbull, a declarat ca se așteapta la extradarea acestuia pentru a fi judecat in Australia.

- Anuntul oficialilor NATO ca au invitat Macedonia sa inceapa dialogul privind aderarea la Alianta este "un eveniment urias" pentru Skopje, a declarat miercuri, la Bruxelles, premierul macedonean Zoran Zaev, scrie Agerpres. El a participat la Conferinta NATO Engages, care este cuprinsa in Summitul…