Piata bauturilor racoritoare, estimata in Romania la 6,5 miliarde de lei, in 2019 (analiza) Piata bauturilor racoritoare din Romania ar putea depasi, in acest an, nivelul de 6,5 miliarde de lei, prin cele peste 800 de companii inregistrate in acest sector, reiese dintr-o analiza de specialitate, publicata vineri.



Cuantumul estimat pentru 2019 este cu 40% mai mare decat cel inregistrat in urma cu 10 ani.



Potrivit analizei Frames, numarul companiilor care imbuteliaza ape minerale, sucuri si bauturi naturale nealcoolice, inregistrate cu codurile CAEN 1107 si 1032, aproape s-a dublat fata de 2010, de la 437 la peste 800 societati in 2018 (date preliminarii), dupa ce,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

