Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș impreuna cu reprezentanți ai altor instituții de control desfașoara verificari mixte in aceasta perioada a sarbatorilor de Paști. Comisarii Protecției Consumatorilor din Timiș au dat, in controalele lor, peste produse…

- „Situații inacceptabile și masuri in consecința! Un magazin dintr-o piața din centrul municipiului Timișoara vindea pești in condițiile pe care le vedeți”, a scris Sorin Susanu, șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș pe Facebook. Comisarii Protecției Consumatorilor…

- Firma de catering prepara mancarea pentru bolnavii unui spital de oncologie din Timisoara, pentru copiii din gradinite si pentru clientii unui renumit hotel de patru stele din centrul orasului.

- La solicitarea Companiei de Apa Oradea, comisia de circulație din cadrul Primariei a aprobat inchiderea circulației rutiere pentru execuția lucrarilor de reabilitare a rețelei de apa și canalizare.

- Claudiu Sorin Șușanu, noul comisar șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest Timiș, a spus ca a inchis, impreuna cu colegii sai, șapte restaurante unde s-au constatat nereguli. Cele șapte restaurante din Timișoara au fost și sancționate cu amenzi in valoare…

- Doi muncitori, un italian și un roman, au ajuns, pe 22 februarie, la un spital din Udine, dupa un accident de munca suferit la oțelaria din Pozzuolo del Friuli, unde ambii lucreaza. Cei doi au fost raniți serios la nivelul membrelor. Cei doi muncitori de la intreținere au fost loviți de ceea ce se numește…

- In timpul unei razii efectuate de jandarmi in pietele din Timisoara, au fost descoperite mai multe recipiente cu parfurmuri contrafacute, dar si tigari de contrabanda. Actiunea are loc la putin timp dupa ce primarul Nicolae Robu anunta ca in piete este o ordine perfecta de cand se ocupa de ele consilierul…

- Liberalii au ajuns conform sondajelor de opinie pe locul 4 in preferințele bucureștenilor. Un scor mai slab ca acum PNL-ul nu a mai avut decat in primii ani dupa Revoluția din 1989. Una din cauzele prabușirii partidului istoric este și liderii promovați la nivelul sectoarelor. Un caz special…