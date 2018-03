Piata auto incepe anul cu un volum record pentru ultimii 10 ani. Intr-o piata dominata de flote, masinile sunt albe, gri, albastre si negre

Stiri pe aceeasi tema

- Piata industriala din Timisoara a inregistrat un volum ridicat de inchirieri in 2017, iar in paralel a fost livrat de un volum semnificativ de spatii noi. WDP si CTP se numara printre cei mai activi jucatori din piata de spatii logistice si industriale din orasul de pe Bega, cu doua proiecte noi,…

- Oficialii de la Moscova fac demersuri pentru ca Arabia Saudita sa isi deschida piata pentru graul din Rusia, fapt ce ar duce la obtinerea unei noi destinatii pentru a-si vinde o recolta record si a concura cu furnizorii din Uniunea Europeana.

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piata locala de fuziuni si achizitii. Numarul tranzactiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzactiilor a scazut usor. Cei mai multi investitori straini care au ales sa investeasca in Romania au provenit in 2017 din…

- Interesul investitorilor pe piata de fuziuni si achizitii din Romania ramane la un nivel apropiat de cel record, dupa ce 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi ani in acest sector, numarul tranzactiilor crescand cu 28%, a anuntat joi compania de consultanta si audit EY Romania.In 2017,…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des. Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii.

- Conform datelor Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), in prima luna a acestui an, comparativ cu ianuarie 2017, inmatricularile au fost in crestere pe toate palierele, dar cel mai mare avans s-a inregistrat in cazul masinilor rulate urmat de cel al masinilor noi “verzi”,…

- 1. MASINI AUTONOME Sunt masinile care cu ajutorul camerelor, senzorilor, radarelor si desigur, cu putina magie se conduc singure. Ei bine, tehnologiile de securitate activa disponibile pentru masinile deja aflate in productie evolueaza in sisteme avansate cu cruise-control adaptabil, functii de evitare…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Masinile care folosesc combustibil alternativ au o cota de sub 1% din piata auto si, desi vom vedea cresteri spectaculoase pe acest segment, carburantul fosil ramane predominant, a declarat Camelia Ene, Country Chairman & CEO, MOL Romania la ZF Power Summit "Ne-am consolidat…

- De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel…

- Mircea Lucescu a plecat de la Șahtior in urma cu doi ani, dar este in continuare implicat emoțional la formația pe care a antrenat-o vreme de 12 sezoane. Conform antrenorului roman, Șahtior este pregatita sa exporte din nou un fotbalist la o echipa imporanta din Europa. Mijlocașul brazilian Fred este…

- Apple Watch este smartwatch-ul celor de la Apple ajuns anul trecut la generatia a treia. Din cate se pare, gadgetul este atat de interesant incat a reinviat piata de portabile. In practica, pentru aproximativ un an, s-au inregistrat scaderi importante de vanzari pe piata de smarband-uri si smartwatch-uri.…

- In al saselea an consecutiv de crestere, vanzarile de produse organice au avansat cu 6% pana la un nivel record de 2,2 miliarde de lire sterline, relateaza The Guardian. Cifra de anul trecut, in crestere de la 2,09 miliarde de lire sterline in 2016, depaseste maximul istoric atins inainte de recesiune…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a inceput anul 2018 cum nu se poate mai bine - luna ianuarie marcand un nou record de vanzari pentru compania din Stuttgart. Astfel, au fost livrate in prima luna din an 193.414 unitați, cu 8.4% mai multe fața de aceeași luna din 2017. Piața din China a fost…

- Constructorul italian de masini sport a vandut anul trecut aproape 8400 de unitati, cu 384 mai multe decat in 2016. A rezultat astfel o crestere peste asteptari a profitului net, de 34-, pana la 537 de milioane de euro. Masinile livrate anul trecut au adus celor de la Ferrari si venituri in crestere…

- La nivelul intregii Uniuni Europene (UE) au fost inmatriculate in 2017 852.933 automobile cu propulsie alternativa (AFV), cu 39,7% mai multe decat in 2016, reprezentand 5,7% din totalul automobilelor noi inmatriculate in UE anul trecut. Evident, cele mai multe masini cu propulsie alternativa au fost…

- Un cititor fidel al Buletin de Carei a semnalat existenta unei minipiete de masini pe Calea 25 Octombrie, DN19, pe spatiul verde. Masinile au puse in geam caracteristicile si conditiile de vanzare. Oare in zona nu patruleaza Politia Locala din subordinea Primariei Carei? Sa fie vorba de o noua parcare…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, transmite Reuters. În 2017, exporturile de gaze ale…

- Masinile second-hand. VEZI la ce trebuie sa fii atent inainte de face actele In ultimii ani, piata auto de second-hand din Romania a avut fluctuatii constante, asta datorita influentei taxei auto, care fie incuraja, fie descuraja importul sau revanzarea interna a automobilelor. Conform unor statistici…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Anul trecut piața luxului a urcat catre 1.200 de miliarde de euro, valoare la care principalul contributor au fost mașinile de lux, urmate de bunuri personale și turism. Consumatorii chinezi sunt responsabili pentru o treime din comerțul cu bunuri personale de lux.

- Grupul Renault iși sporește vanzarile al 5-lea an consecutiv -3 761 634 automobile. Grupul Renault ( inclusiv Lada ) a obținut o creștere de 8,5a vanzarilor globale (autoturisme și mașini comerciale ușoare) pe piața care a crescut cu 2,3%. Cota de piața a Grupului constituie azi 4,0% (+0,2 p. comparativ…

- Piața de mașini reprezinta un subiect controversat în țara noastra din pricina taxelor auto și a raportului de mașini noi cu second hand, dar haideți sa vedem și aspectul global al acesteia.Istoria taxei auto în diferitele ei forme va avea un nou episod in 2018. La 1 ianuarie…

- Tranzactiile cu masini noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate un milion de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro. Masinile vandute in 2017 pe Autovit.ro au atins valoarea de 600 milioane euro, iar brand-ul cel mai tranzactionat…

- Anul trecut, pe Autovit.ro au fost publicate peste 250.000 de anunturi noi cu masini, martie fiind luna cu cele mai multe oferte in platforma, urmata de octombrie si mai. Valoarea autoturismelor vandute in 2017 pe Autovit.ro a atins 600 milioane euro. 0 0 0 0 0 0

- Tranzactiile cu masinile noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- Anul 2017 a fost unul record pentru producatorul elvetian de ciocolata premium Lindt & Spruengli AG, care a anuntat marti o crestere de 4,8% a cifrei sale de afaceri, pana la un nivel record de 4,01 miliarde franci (3,5 miliarde euro), in pofida conditiilor dificile de pe piata nord-americana, informeaza…

- REZULTATE COMERCIALE GROUPE RENAULT LA NIVEL MONDIAL IN 2017 • 3,76 milioane de vehicule vandute, adica o creștere de 8,5 %, pe o piața care progreseaza cu 2,3 %. • An record pentru Renault, prima marca auto franceza la nivel mondial, și pentru Dacia. Renault este a doua cea mai bine vanduta marca in…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Fotocredit: Volkswagen Volkswagen a publicat cifrele de vanzari din 2017, cele 6.23 de milioane de automobile livrate anul trecut reprezentand un nou record absolut in istoria marcii din Wolfsburg. Totuși, piața de casa din Germania a consemnat o scadere de aproape procente. Cheia succesului Volkswagen…

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Anul trecut au fost inmatriculate in tara peste 518.000 de masini second-hand din import, in timp ce piata masinilor noi a fost de cinci ori mai mica, arata datele DRPCIV. La inceput de 2017 a fost scos timbrul de mediu si au existat si luni in care s-au inmatriculat peste 50.000 de masini second-hand…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a doborat un nou record de vanzari și in anul 2017, prin cele aproape 2.3 milioane de automobile livrate clienților din intreaga lume. Marcand o creștere de 9.9% fața de anul precendent, 2017 este cel de-al șaptelea an consecutiv in care brandul din Stuttgart…

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 2,7% anul trecut, la 3,44 milioane de vehicule, in timp ce Dacia a raportat un avans de 27,6%, la 62.678 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA).

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Constructorul auto francez Renault Group a anuntat marti ca in 2017 vanzarile sale pe piata din Franta au crescut cu 3,4% pana la 673.869 de unitati, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, gratie unei cresteri de 6,5% a vanzarilor Dacia, informeaza producatorul auto intr-un comunicat de presa.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6597 lei/euro, in crestere cu 0,19% fata de nivelul atins joi, un nou nivel record. Joi, euro a ajuns la 4,6507 lei, in urcare fata de miercuri. Acesta este cel mai mare nivel atins de euro in raport cu leul, peste pragul de 4,6551…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, in ultima sedința din acest an, in creștere cu 0,19%, fața de ședința anterioara, cel mai mare curs din istorie. Pana astazi, cel mai mare curs euro/leu fusese atins in 21 noiembrie, cand moneda unica a urcat la 4,6551 lei/euro. Pe piata…

- Oferta tot mai mare, autonomia mai buna dar mai ales bonusul de la stat de 10.000 de euro pentru masinile electrice si 4.500 de euro pentru hibride a convins tot mai multi romani de avantajele de a avea un automobil “pe baterii”. In total, in primele 11 luni auto autoturismele “verzi“, electrice…