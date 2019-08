Piata auto din Romania s-a apropiat de pragul de 100.000 de unitati in primele 7 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme a depasit 352.000 de unitati, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 0,9% fata de aceeasi perioada din 2018, din acest total 73,5% fiind reprezentate de masinile second-hand, releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Piata de investitii imobiliare nu a mai depasit pragul de un miliard de euro din 2014, dar acest lucru s-ar putea schimba in acest an, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE, in contextul in care exista in piata tranzactii in...

- "In acest context, este de retinut faptul ca, spre deosebire de majoritatea Statelor Membre UE, Romania inregistreaza o crestere continua a pietei in ultimele 12 luni(o singura luna fiind in scadere - martie 2019 - posibil datorita asteptarii demararii programului Rabla din acest an)", precizeaza…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in continua crestere. Plus de 15% in iunie 2019, fata de iunie 2018. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2019 cu +15.04% fata de iunie 2018, atingand un volum de 14.082 unitati, anunta ACAROM. Pe primele 6 luni din 2019, numarul autoturismelor…

- Piata imobiliara din Romania a cunoscut un volum de investitii de aproape un miliard de euro in 2018, an in care investitorii romani au fost implicati in circa 25% dintre tranzactii. Primele doua dintre cele mai importante tranzactii au insumat 270...

- Inmatricularile de autoturismelor noi si second hand inregistrate in Romania, in primele cinci luni din 2019, au ajuns la 241.629 de unitati, din care peste 184.000 sunt din categoria "rulate", releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…

- Ford Edge va ramane disponibil in numai 7 tari europene, printre care si Romania, in ciuda faptului ca SUV-ul a inregistrat doar 27 de unitati inmatriculate in tara noastra in primele patru luni ale anului.

- Piata auto din Romania inregistreaza o crestere de 23% in primele 4 luni, fiind inmatriculate aproximativ 45.000 de masini, in timp ce in Europa cererea a scazut cu 0,4%, la 1,3 milioane de unitati, potrivit ACAROM, care citeaza datele ACEA.