Stiri pe aceeasi tema

- Suplimentarea programului Rabla Plus a avut un nou efect pozitiv pe piața auto din Romania,potrivit datelor publicate in aceasta saptamana de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Astfel, in ultima luna de vara, romanii au cumparat 625 de mașini electrice și hibride, corespunzator…

- Piața auto din Romania a raportat 872 de mașini electrice vandute in primele 8 luni ale anului, corespunzator unei creșteri de 129.5%, potrivit datelor furnizate joi de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Așa cum se intampla incepand din luna aprilie, Nissan Leaf este cea…

- Piata auto din Romania a consemnat o crestere relativ solida dupa primele opt luni din acest an, de 9 comparativ cu perioada similara din anul trecut, chiar daca ritmul s a mai temperat, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme, publicate luni.Dupa primele opt luni…

- Piata auto din Romania a consemnat o crestere relativ solida dupa primele opt luni din acest an, de 9% comparativ cu perioada similara din anul trecut, chiar daca ritmul s-a mai temperat, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme, publicate luni. "Dupa…

- Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA.Citește și: Profeția devastatoare de care Liviu Dragnea nu a ținut cont: ‘I-am spus-o in fața’…

- Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA, remis MEDIAFAX.Vanzarile de autoturisme noi sunt sustinute in Romania, in principal de catre persoanele…

- Vanzarile de autovehicule au crescut cu 9,5% in Romania, in primele sapte luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, iar segmentul autoturismelor ecologice detine o pondere de 3,7% din total, reiese din datele publicate marti de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- Vanzarile de mașini electrice au crescut in mod spectaculos in Romania in acest an datorita succesului major inregistrat de programul Rabla Plus. Datele oficiale publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arata ca in țara noastra au fost comercializate in total 557…