​Anul trecut piața mașinilor noi a crescut cu 23%, pana la peste 130.000 de unitați, in timp ce piața mașinilor second-hand din import a scazut cu 9%, totalizand 473.000 de mașini. Romanii au inmatriculat 36.000 de mașini Dacia noi, dar și 119.000 de mașini Volkswagen second-hand. Și marcile germane premium au fost la mare cautare, romanii aducand in țara peste 110.000 de mașini BMW, Audi și Mercedes second-hand.