INVITATIE… Legendara trupa Phoenix revine la Vaslui, in cadrul unui concert de exceptie ce face parte din turneul national «Fie sa Renasca». Spectacolul va avea loc pe 6 noiembrie, la Casa de Cultura “Constantin Tanase”, iar biletele au fost puse deja in vanzare. Acestea pot fi achizitionate online, in reteaua AmBilet.ro, la pretul de 80 [...]