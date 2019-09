Phoenix a renăscut la sticlă. Legendara trupă a lui Nicu Covaci are propriul vin Phoenix, cea mai longeviva formație etno rock romaneasca, a decis sa umple “Ulciorul” despre care canta pe la inceputurile sale, in anii ’60, așa ca a lansat, in al 57-lea an de la inființare, propriul vin. Licoarea, ce poarta chiar numele Phoenix, a fost lansata, printr-un numar limitat de sticle, la un festival din Rașnov dedicat vinului. Toți cei care l-au degustat l-au laudat, gasindu-i un singur cusur: ca daca despre pasarea Phoenix se știe ca renaște din propria cenușa, vinul in cauza nu reapare in sticla dupa ce-a fost consumat. Dincolo de gluma, fanii i-au indemnat pe muzicienii lui Nicu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

