Philips da internet gratuit prin becuri Compania olandeza a anuntat ca a inceput sa testeze produsele bazate pe tehnologia LiFi in cladirea de birouri a companiei franceze de investitii Icade. LiFi este o alternativa la traditionalul WiFi si foloseste lumina emisa de becurile cu LED pentru a crea o retea conectata la internet ce livreaza viteze de pana la 30 Mb/s […] Philips da internet gratuit prin becuri is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless in spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse incepand cu luna mai. Comisarul european pentru economie digitala, Mariya Gabriel,…

- Comisia Europeana (CE) a lansat, marti, portalul web WiFi4EU, unde localitatile din toata Europa sunt invitate sa se inregistreze inainte de lansarea primelor cereri de proiecte la jumatatea lunii mai, in scopul de a obtine finantare din partea Uniunii Europene pentru instituirea unor puncte de acces…

