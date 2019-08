Philippe Coutinho (27 de ani) va sta departe de Barcelona timp de un an. In cele din urma, atacantul brazilian și-a gasit o alta formație pentru care sa evolueaze. Jucatorul a plecat de pe Camp Nou, sub forma de imprumut, la gruparea Bayern Munchen, anunța MEDIAFAX.

"La Barca lucrurile nu au funcționat așa cum am fi vrut toți, dar asta e deja trecut. Acum sunt aici și sunt dispus sa raman mulți ani. Am adunat experiența, am caștigat trofee și am invațat foarte mult, dar acum sunt concentrat pe Bayern.",…