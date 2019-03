Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei austriece Karin Kneissl, care declansase un scandal vara trecuta dupa ce a valsat cu Vladimir Putin la casatoria sa intr-un moment in care tara sa asigura presedintia UE, a declarat joi ca este cat se poate de dispusa sa danseze din nou cu presedintele rus, potrivit AFP, potrivit…

- Iubita lui Catalin Botezatu, operata de urgenta! A primit un diagnostic dur si medicii intervin! Bruneta a trait cu boala fara sa stie ce i se intampla! Avem informatii de ultima ora despre starea ei!

- Victor Slav traiește o poveste de dragoste alaturi de Raluca Silea, o bruneta cunoscuta in lumea showbiz-ul autohton drept "Bombardiera". Daca inițial au fost discreți in privința relației lor, cei doi indragostiți s-au afișat impreuna, in public. Victor Slav și Raluca "Bombardiera" au marcat un moment…

- Victor Slav a facut prima sa declarație despre noua iubita, Raluca. Au aparut și primele imagini cu cei doi indragostiți. Dupa o perioada in care a fost singur dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Victor Slav are o noua partenera de viața. Este vorba despre o tanara cunoscuta in lumea showbiz-ului…