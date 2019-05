Stiri pe aceeasi tema

- Dr. ing. cosmonaut Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Romane, a afirmat ca promovarea ilustrului savant de origine romana Herman Oberth trebuie sa se faca si pe plan international, nu numai la nivel national. "Trebuie sa va spun ca, de curand, am vizitat Muzeul Tehnicii de la Viena, unde…

- Cancelarul german Angela Merkel a recunoscut ca are ''o relatie conflictuala'' cu presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul german Suddeutsche Zeitung, relateaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Liviu Dragnea, liderilor PSD: 3 europarlamentari ar…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca in sedinta de miercuri a Executivului va fi adoptata ordonanta de urgenta de modificare a legislatiei electorale, propusa de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), insa nu stie inca forma exacta in care...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7611 lei/euro, o crestere de 0,18 - fata de nivelul atins marti. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a ajuns, in 25 ianuarie, la un nivel maxim de 4,7648 lei. Dolarul american,…

- La Alba Iulia suntem intr-un fel de perioada “Gheorghiu Dej” de tip SMART. Primaria municipiului a ajuns in pragul falimentului De ce conducerea primariei Alba Iulia face un secret in fiecare an din bugetul local și trateaza neserios dezbaterea acestuia ??? Pentru ca lumina inseamna cunoaștere, deci…

- Semnal de alarma tras de reprezentanții ALDE Timiș. Ovidiu Sirbu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in aceasta iarna, Colterm ar fi avut datorii catre mai mulți furnizori in valoare de peste 80 de milioane de lei. Ovidiu Sirbu considera…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7607 lei/euro, o crestere de 0,09- fata de nivelul atins marti. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei. Dolarul american, cotat…

- Participarea la vot a fost mai mare decat la sondajul precedent. Și-au exprimat opțiunile 25.907 cititori (fața de votul din 18 februarie, cand au raspuns 21.975 de cititori intrebarii puse de site-ul DCNews ). Pe lista partidelor a fost introdusa și alianța PRM-PRU, renunțandu-se la varianta…