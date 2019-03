Stiri pe aceeasi tema

- Philip Morris International Inc. (PMI) a devenit prima companie internationala certificata la nivel global de Fundatia Equal-Salary pentru plata egala a angajatilor sai, iar Philip Morris in Romania este prima companie care obtine aceasta certificare la nivel local.

- Conform unui comunicat de presa al Philip Morris International Inc. (PMI), certificarea confirma angajamentul Philip Morris International in ceea ce privește egalitatea de șanse, acesta fiind un element important pentru dezvoltarea unui loc de munca bazat pe egalitate de gen. PMI situeaza incluziunea…

- Philip Morris International Inc. (PMI) devine prima companie internaționala care este certificata la nivel global de catre Fundația EQUAL-SALARY pentru plata egala a angajaților sai, iar Philip Morris în România este prima companie care obține aceasta

- Philip Morris International Inc. (PMI) devine prima companie internaționala care este certificata la nivel global de catre Fundația EQUAL-SALARY pentru plata egala a angajaților sai, iar Philip Morris in Romania este prima companie care obține aceasta certificare la nivel local.Citește și:…

- 50 de angajați ai instituțiilor subordonate Ministerului Afacerilor și Internelor din Ialomița așteapta de aproape un an sa primeasca sporuri salariale in valoare de 480 mii de lei, pe care le-au obținut in baza unor hotarari judecatorești definitive. Acțiunile in instanța au fost realizate cu sprijinul…

- Sindicalistii ANP anunta ca vor protesta pe 7 si 8 februarie, alaturi de sindicalistii din politie, la sediile Ministerului Justitiei si MAI, precum si la Parlament. Protestul se va suprapune cu Reuniunea Informala a Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Unul dintrele motivele invocate de angajatii…

- Globalworth, liderul pietei de spatii de birouri din Romania si Polonia, a obtinut certificarea BREEAM Excellent pentru Tower 1 si Tower 2, primele doua cladiri din proiectul Globalworth Campus din Pipera, care insumeaza 57.000 mp.

- Un numar-record de zboruri cu avioane private este anuntat in imprejurimile statiunii elvetiene Davos cu prilejul celui de-al 49-lea Forum Economic Mondial, un eveniment cu problema incalzirii globale pe agenda.