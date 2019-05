Philip Lane, economist şef al Băncii Centrale Europene In varsta de 49 de ani, Philip Lane conduce Banca Centrala a Irlandei din 2015. In mandatul sau, Irlanda a cunoscut o crestere economica solida gratie programului de asistenta acordat de Uniunea Europeana intre 2011 si 2014, care a ajutat tara sa depaseasca cea mai grava criza financiara de dupa cel de-al doilea razboi mondial.



