Philip Hammond: Trebuie să renunțăm la un Brexit fărăr acord ''Trebuie sa renuntam la perspectiva unei iesiri (din Uniunea Europeana) fara acord. Iesirea fara niciun acord ar avea un efect rau asupra economiei'', a declarat Hammond pentru BBC.



''Nu sunt sigur ca oamenii au inteles ce risc ne asumam, nu doar legat de economie, dar si de viitorul iubitului nostru Regat Unit daca iesim fara un acord. Opinia mea personala este ca nu va fi bine, nu va fi OK'', a spus Hammond, care in trecut a fost si ministru de externe.



El a precizat ca va vota impotriva guvernului in cazul unei motiuni de cenzura daca viitorul prim-ministru ar continua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

