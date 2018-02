Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud) se vor desfasura in perioada 9-25 februarie, insa primele intreceri vor incepe astazi. De la ora 2.00 (ora Romaniei) incep partidele de curling, la dublu mixt, unde sunt programate cinci partide. Acestea vor fi urmate de alte cinci partide…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Editia cu numarul XXIII a Jocurilor Olimpice de iarna va avea loc la PyeongChang (Coreea de Sud), in perioada 9-25 februarie 2018. Primele competitii vor avea loc insa incepand din noaptea de joi (n.r. 8 februarie).

- Vicepresedintele american Mike Pence a indicat marti ca Washingtonul nu inchide portile pentru o intalnire cu nord-coreenii in timpul desfasurarii Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, relateaza AFP. ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana,…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- Frigul, minus 22 de grade Celsius, si vantul glacial care s-au abatut asupra PyeongChang-ului, in Coreea de Sud, incep sa nelinisteasca participantii la Jocurile Olimpice de iarna (9-25 februarie), inaintea ceremoniei de deschidere programate vineri in aer liber, informeaza AFP. Conform…

- Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel - conturul bleu pal al peninsulei - la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice si formeze o echipa comuna feminina de hochei pe gheata. Insa acest stindard cuprinde si un punct albastru ce reprezinta teritorii situate in Marea Japoniei,…

- Comitetul International Olimpic este "extrem de ingrijorat" in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo, informeaza AFP. "Suntem extrem de ingrijorati in…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Schiori si patinatori nord-coreeni sint asteptati joi in Coreea de Sud, pentru a concura la PyeongChang, prima piatra a "Jocurilor Olimpice ale pacii", dorite de catre Seul, dupa luni de puternice tensiuni alimentate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Cu opt zile inaintea ceremoniei de deschidere,…

- Cu opt zile inainte de startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) a anulat suspendarea pe viata dictata de Comitetul International Olimpic (CIO) impotriva a 28 dintre cei 43 de sportivi rusi prezenti la Jocurile Olimpice de iarna…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- 'Iertati-ne fiindca nu am putut sa va protejam de aceasta situatie', a declarat Putin intr-un discurs in fata sportivilor considerati 'curati' de Comitetul International Olimpic si autorizati sa concureze sub drapel neutru la JO 2018. [citeste si] Tot miercuri, Putin a etichetat drept…

- Schiorii sud-coreeni au luat avionul cu destinatia Coreea de Nord, miercuri, cu cateva zile inainte de debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, pentru a se antrena alaturi de rivalii lor, cu un zbor direct rarisim intre cele doua tari vecine, informeaza AFP. Acesta este ultimul…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna scrie CNN, citand doua surse diplomatice, transmite News.ro.

- O repetitie a ceremoniei de deschidere a fost facuta duminica, atunci cand fotoreporterul Reuters a tras cateva cadre. Mai mult decat atat, agentia le-a facut publice, fapt care i-a inflamat foarte tare pe organizatori. Repetițiile pentru ceremoniile de deschidere și inchidere a Jocurilor…

- Coreea de Nord a anulat brusc un eveniment cultural programat in comun cu Coreea de Sud, informeaza Seulul, conform BBC.Programat pentru 4 februarie la muntele Kumgang in Coreea de Nord, acesta facea parte dintr-o serie de evenimente inainte de Olimpiada de iarna gazduita de Coreea de Sud…

- Prin pozițiasa de Partener Olimpic Oficial, Bridgestone contribuie în Coreea de Sud cu ovarietate de produse, suport pentru atleți și inițiative în educația sportiva.În cadrul Jocurilor Olimpice, Bridgestone furnizeaza anvelope de iarna pentruvehiculele Comitetului Olimpic Internațional…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a sosit marti în Coreea de Sud pentru a inspecta ultimele pregatiri dinaintea Jocurilor Olimpice de iarna 2018, care vor debuta peste zece zile la PyeongChang, informeaza agentia EFE. Televiziunile sud-coreene au prezentat sosirea…

- Schiorul Ioan Achiriloaie, dat jos din avionul de Pyeongchang. Situație incredibila pentru Romania, inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Ioan Achirlioaie a fost primul sportiv roman care a indeplinit baremul de calificare la JO de Iarna din Coreea de Sud (competiție care va avea loc intre 9 și…

- Alba ramane fara reprezentant la vreo ediție a Jocurilor Olimpice de iarna, dupa ce schioarea Raluca Ciocanel (CSȘ Blaj), desemnata sportiva numarul a județului anul trecut, nu a fost inclusa in delegația Romaniei pentru JO 2018 de la PyeongChang, din Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Este…

- Comitetul Executiv al COSR a aprobat in unanimitate, in sedinta de joi, componenta delegatiei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna care se vor desfasura la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Lotul este compus din 25 de sportivi, inscrisi la sapte discipline.In…

- Biatlonistul Marius Petru Ungureanu va fi purtatorul de drapel al Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna care se vor desfasura la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie, a decis Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, potrivit unui…

- In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta comuna intre Guvernul nord-coreean si reprezentanti ai partidului si unor organizatii de la Phenian, Republica Populara Democratica Coreeana (RPDC) apreciaza ca toti coreenii ”trebuie sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea intre Nord si Sud”, dand…

- Coreea de Nord a anuntat marti ca a desemnat ca data aniversara a consolidarii armatei sale ziua de 8 februarie, in ajunul lansarii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, ceea ce ar putea pune in pericol apropierea realizata cu Coreea de Sud prin intermediul acestui eveniment sportiv, transmite…

- Coreea de Nord a anulat trimiterea in Coreea de Sud a unei delegatii care urma sa se ocupe de venirea artistilor nord-coreeni la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza Reuters. Ministerul Unificarii din Coreea de Sud a anuntat ca nu a fost oferita nicio explicatie pentru aceasta anulare.Cele…

- Coreea de Nord pregateste o fastuoasa parada militara inaintea deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna luna viitoare in Coreea de Sud, in pofida relansarii relatiilor intercoreene in domeniului sportului, relateaza joi presa sud-coreeana, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Phenianul a suscitat…

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- Premierul japonez Shinzo Abe a parasit vineri capitala Tokyo pentru un turneu diplomatic in Europa Centrala si de Est, care va cuprinde cele trei tari baltice, Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, noteaza…

- Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza site-ul postului BBC News.

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca va redeschide canalul de comunicare cu sud-coreenii, dupa ce liderul Kim Jong-Un a apreciat raspunsul Seulului la oferta sa de pace in vederea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang 2018, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Comitetului Olimpic Rus i s-a interzis prezenta la viitoarea editie a Jocurilor Olimpice de Iarna, care vor avea loc in Coreea de Sud, la Pyeongchang, si de asemenea, va trebui sa plateasca o amenda de 15 milioane de dolari. In plus, Vitali Mutko, fost ministru al sporturilor si presedintele de organizare…

- Agenția Mondiala Antidoping (AMA/WADA) va decide, in cursul acestei saptamani, daca va reintegra Rusia printre țarile aflate in conformitate cu regulile in materie de lupta impotriva dopajului, o etapa departe de a fi atinsa, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea…