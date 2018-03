Phenianul va avea un viitor mai bun urmand calea buna, apreciaza Trump si Moon intr-o convorbire la telefon

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord va avea „un viitor mai bun“ urmand calea buna catre dezarmarea nucleara, au apreciat vineri presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in intr-o convorbire telefonica, potrivit Casei Albe, scrie AFP.

- Coreea de Nord va avea "un viitor mai bun" urmand "drumul corect" spre denuclearizare, au fost de parere vineri presedintele american, Donald Trump, si omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, in cursul unei discutii telefonice, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba, relateaza AFP.…

- Zvonuri privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster circula de mai multe saptamani in mass-media americane. Insa de aceasta data, Trump a luat decizia de a-l demite "si discuta intens cu potentialii inlocuitori ai acestuia", a scris Washington Post, citand cinci surse "informate in legatura…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata ca este de parere ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a salutat retinerea Coreii de Nord in privinta tirului de rachete, transmite AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un numai daca Phenianul va intreprinde actiuni concrete, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, scrie agerpres.ro.

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sambata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News.

- Presedintele american Donald Trump nu se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un daca Phenianul nu va intreprinde "actiuni concrete" in ceea ce priveste denuclearizarea, a declarat, vineri, Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a declarat omologului sau american Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat mai…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in este de parere ca potentiala intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ar putea conduce la denuclearizarea Coreei de Nord, a declarat Kim Eui-kyeom, purtator de cuvant al Presedintiei de la Seul.

- Principalul consilier economic al președintelui Donald Trump, Gary Cohn, a demisionat, potrivit unui anunț al Casei Albe. Consilierul s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul lui Trump privind impunerea unor tarife…

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA, titreaza News.ro. Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, Cohn spune: A fost o onoare sa-mi servesc…

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…

- Alerta la resedinta presedintelui american, Donald Trump. Un barbat necunoscut s-a impuscat mortal in fata Casei Albe. Informatia a fost confirmata de serviciile secrete americane. Nicio alta persoana nu a fost ranita.

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, intentioneaza sa trimita un emisar special in Coreea de Nord pentru a stabili un dialog ”semnificativ” cu Phenianul menit sa paveze calea negocierilor privind denuclearizarea Peninsulei Coreea, informeaza The Associated Press.

- Donald Trump a anuntat ca va discuta cu Phenianul ”daca se intrunesc conditiile”, scrie AFP. ”Am fost foarte duri cu ei, pentru prima oara ei vor sa (ne) vorbeasca si vom vedea ce se va intampla”, a declarat presedintele intr-o intalnire cu guvernatorii statelor federale la Washington. Pe de alta…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca SUA sunt pregatite de dialog cu regimul nord-coreean, dar numai 'daca sunt intrunite conditiile impuse', relateaza AFP. 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla',…

- Dana Loesch, purtatoarea de cuvant a grupului, a declarat pentru ABC News: „NRA nu sustine niciun fel de interdictie”. Ea a adaugat ca masacrele de genul celui din Florida nu sunt cauzate de NRA. Loesch a sugerat ca au avut loc mai multe erori ale autoritatilor, iar politicienii nu iau destule…

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- Cei doi au convenit marti sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. "Presedintele Trump a subliniat angajamentul sau pentru a extinde cooperarea dintre Statele Unite si Mexic in domeniul securitatii, comertului…

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa.Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si…

- Președintele Coreei de Sud, invitat de Kim Jong-un la Phenian. Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a fost chemat sa viziteze Coreea de Nord, dupa ce liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, i-a oferit o invitație formala prin intermediul surorii sale. Daca invitația va fi acceptata, aceasta…

- Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Imaginile surprinse cu ea in aeroport sunt primele publice din ultimii doi ani. Kim Yo-jong este primul membru apropiat al familiei…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe, Rob Porter, a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice. "Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale", a declarat miercuri o purtatoare de cuvant a Casei…

- Presedintele american, Donald Trump, doreste crearea unei parade militare pentru a prezenta puterea militara americana, a precizat marti Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat „Raportul Kremlin” al Ministerului de Finanțe al SUA subliniind, ca rafuielile politice interne lovesc, in primul rand, in șeful Casei Albe.

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, a ajuns la o intelegere cu echipa procurorului special Robert Mueller si va fi intervievat de aceasta, in loc sa compara in fata unui mare juriu pentru a depune marturie in ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza…

- Rusia ofera resurse regimului nord-coreean, încalcând astfel regimul internațional de sancțiuni, spune președintele SUA, Donald Trump. El avertizeaza ca exista riscul unui conflict militar cu Phenianul.

- Donald Trump nu are nicio problema cognitiva. Anunțul a fost facut de medicul Casei Albe, la cateva zile dupa ce liderul Casei Albe a efectuat prima sa vizita medicala din mandatul prezidențial. Doctorul Ronny Jackson a facut aceste precizari, dupa ce controversata carte „Fire and Fury” a ridicat semne…

- Presedintele american, Donald Trump, dispune de o sanatate "excelenta" si nu are nicio problema cognitiva, a precizat marti medicul Casei Albe, Ronny Jackson, citat de EFE. "Este în forma pentru a-si exercita datoria (de presedinte) pe timpul ramas din mandatul sau si inclusiv în…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele sale nuclear si balistic. Arunca apa rece intr-o atmosfera de reconciliere", se afirma intr-un comentariu publicat de ziarul citat. Criticile vin dupa ce Phenianul si Seulul…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP. Statele Unite raman deocamdata…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico. "In cadrul Forumului Economic Mondial…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Faptul ca Donald Trump se auto-caracterizeaza drept „un geniu stabil” referindu-se la starea lui mentala, pe care cartea „ Fire and Fury“ o pune sub semnul intrebarii, este considerat de analisti drept un gest cel putin imatur. In Europa, „unii din cei mai apropiati aliati internationali ai SUA, inclusiv…

- Michael Wolff, autorul controversatei carti „Fire and Fury: Inside the Trump White House”, („Foc si Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump“) este de parere ca dezvaluirile lui au sanse sa duca la sfarsitul presedintiei lui Donald Trump.

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- "Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda acordului extrem de prost cu administratia Obama", a scris Trump pe Twitter."Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Vrea hrana si libertate. Bogatia Iranului este pradata, la fel si drepturile omului. Este timpul pentru o schimbare",…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca "document criminal" raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP. Raportul cu privire la noua strategie de securitate…

- Noua strategie oficiala de securitate nationala a Statelor Unite trage un semnal de alarma cu privire la intentiile Rusiei si Chinei, insa seful Casei Albe, Donald Trump, spune ca vrea parteneriate cu acestea.