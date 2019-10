Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat miercuri dimineata un nou proiectil, conform informatiilor furnizate de armata sud-coreeana si de garda de coasta japoneza, la o zi dupa ce Phenianul anuntase pentru sfarsitul saptamanii organizarea de negocieri la nivelul grupurilor de lucru cu SUA, informeaza Reuters.…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul…

- Președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, l-a invitat pe omologul sau american, Donald Trump, într-o vizita la Phenian, prin intermediul unei scrisori pe care i-a transmis-o în luna august, informeaza cotidianul sud-coreean Joongang Ilbo, care citeaza surse diplomatice, scrie Mediafax, citând…

- "Vrem sa ne aflam fata in fata cu SUA la sfarsitul lui septembrie, la o data si intr-un loc asupra carora putem conveni", a declarat Choe Son Hui, adjunctul ministrului de externe din Coreea de Nord, intr-un comunicat difuzat de agentia de presa oficiala KCNA.Ministrul adjunct a facut apel…

- Statele Unite au sanctionat doua persoane si trei firme pentru ajutorul acordat Coreei de Nord în vederea ocolirii sanctiunilor, a anuntat vineri Departamentul de Stat, într-un comunicat preluat de Reuters. Totodata, a fost identificata si blocata o nava implicata în actiunile în…

- Emisarul american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, urmeaza sa calatoreasca saptamâna viitoare în Japonia și Coreea de Sud pentru a ajuta la coordonarea eforturilor privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, a informat vineri Departamentul de Stat american, relateaza Mediafax citând…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a primit joi o scrisoare "foarte frumoasa" de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care s-ar putea intalni din nou, transmite Reuters. Trump nu a precizat cand ar urma sa aiba loc urmatorul summit. Dupa precedenta intalnire cu Kim din 30 iunie,…

- Ministerul Apararii din Coreea de Sud a îndemnat Coreea de Nord sa înceteze actele care nu ajuta la reducerea tensiunii militare din regiune, dupa ce Administrația de la Phenian a lansat doua proiectile în direcția Marii Japoniei, scrie Mediafax, citând Reuters. Proiectilele…