Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a afirmat joi ca nord-coreenii "nu erau pregatiti" pentru intalnirea prevazuta in aceasta saptamana si amanata in ultimul moment intre un colaborator apropiat al lui Kim Jong Un si secretarul de stat american, Mike Pompeo, transmite AFP. Seful diplomatiei americane trebuia sa se intalneasca joi la New York cu Kim Yong Chol, unul dintre cei mai inalti demnitari nord-coreeni, pentru a continua negocierile asupra denuclearizarii Peninsulei Coreene. Intrevederea a fost amanat insa in cursul noptii de marti spre miercuri, in plina seara electorala americana,…