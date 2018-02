Phenianul indeamna ONU sa salute dezghetul intre Corei si sa denunte viitoarele manevre militare americano-sud-coreene

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Phenianul indeamna ONU sa salute imbunatatirea relatiilor in peninsula coreeana si sa denunte viitoarele manevre militare ale Statelor Unite si Coreei de Sud care ar putea sa conduca la esecul acestei detensionari, relateaza AFP. Intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU Antonio Guterres,…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Han Tae Song, ambasadorul Coreei de Nord la ONU, a cerut Statelor Unite sa opreasca pe termen nedeterminat exercitiile militare cu armata sud-coreeana, suspendate inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna, programate sa inceapa in Coreea de Sud pe 9 februarie. Han Tae Song a atras atentia ca, in…

- "Nu vom cunoaste niciodata caracterul exact al activitatilor din Coreea de Nord. Nu vom sti niciodata momentul exact in care nord-coreenii vor incerca sa efectueze un nou test nuclear. Riscul principal este ca programul de inarmare nucleara al Coreei de Nord sa continue sa se extinda, sa devina mai…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Coreea de Sud va depune eforturi pentru a induce Coreea de Nord si Statele Unite intr-un "proces de dialog", bazat pe discutiile inter-coreene privind participarea Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, a declarat, vineri, Ministerul de Externe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Statele Unite au facut apel marti la sporirea presiunii asupra Coreei de Nord pentru ca aceasta sa renunte la ambitiile nucleare, in ciuda unei diferente de ton intre doi din principalii aliati ai Washingtonului, Japonia si Coreea de Sud, transmite AFP. "Trebuie sa existe noi consecinte pentru regimul"…

- Statele Unite au facut apel marti la sporirea presiunii asupra Coreei de Nord pentru ca aceasta sa renunte la ambitiile nucleare, in ciuda unei diferente de ton intre doi din principalii aliati ai Washingtonului, Japonia si Coreea de Sud, transmite AFP. "Trebuie sa existe noi consecinte…

- Phenianul, despre marimea butonului nuclear al lui Trump. Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear ‘mult mai mare’ decat cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decat expresia unui ‘dement’, ‘latratul…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea unui canal de comunicare intre cele doua Corei, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, relateaza AFP. Antonio Guterres "a salutat redeschiderea unui canal de comunicare…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA în România si Polonia constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntând montarea unor elemente antiracheta în Japonia si avertizând ca Rusia va lua masuri militare…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România și Polonia constituie încalcari ale Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizând ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fața noilor…

- Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, acuzat din nou, astazi, Statele Unite ca violeaza Tratatul fortelor nucleare intermediare prin instalarea sistemelor antiracheta in Romania si Polonia, denuntand totodata montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua…

- Acuzatiile generalului Valeri Gherasimov, facute prin intermediul unui ziar rus, au in centru o baza militara a Statelor Unite, aflata in punctul de frontiera Tanf, intre Siria si Irak. Rusia sustine ca baza americana actioneaza in mod ilegal, iar zona din jurul ei permite militantilor sa opereze…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a indemnat joi la transformarea, pana in 2025, a Uniunii Europene in Statele Unite ale Europei, prin adoptarea unei constituții comune, relateaza dpa și Reuters. "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat…

- Directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Unite ale Americii recurg la presiuni politice pentru a "atrage" tarile din Balcani in NATO, relateaza luni agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti.In…

- Cel mai mare exercitiu militar aerian comun al Coreei de Sud si Statelor Unite a inceput, luni, la doar o saptamana dupa ce regimul de la Phenian a anuntat ca a testat o noua racheta balistica intercontinentala care ar avea capacitatea sa loveasca intreg teritoriul SUA, relateaza agentia Yonhap, citata…

- Manevre militare de amploare in sudul peninsulei coreene cu participarea Statelor Unite si a Coreei de Sud. Sute de aeronave, dar si zeci de aparate invizibile F 22 si F 35, iau parte la exercitii. In jur de 12 mii de militari sunt mobilizati.

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- Rusia a respins joi apelul Statelor Unite de a-si taia legaturile comerciale si diplomatice cu Coreea de Nord, dupa ultimul tir de racheta, chemand la negocieri si acuzand Washingtonul ca vrea sa "provoace" Phenianul, potrivit Le Soir . "Opinia noastra este negativa: am subliniat de mai multe ori ca…

- ”China isi exprima preocuparile si opozitia fata de activitatile balistice ale Coreei de Nord. Sunt prevederi clare cu privire la programul balistic al Coreei de Nord prevazute in rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, potrivit…

- Rusia avertizeaza in privinta posibilitatii "unui scenariu apocaliptic" in Peninsula Coreea. ”Nu putem inchide ochii in fata posibilitatii dezvoltarii unui scenariu apocaliptic in Peninsula Coreea. Sper ca bunul simt, ratiunea, pragmatismul si instinctul de auto-conservare sa prevaleze in randul…

- La ora actuala este posibil un „scenariu apocaliptic” al evolutiei situatiei din Peninsula Coreea, dar Rusia spera ca ratiunea va prevala între partile implicate, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov. „Exista posibilitatea unui scenariu…

- "Avem semnale ca nord-coreenii au inlocuit toti militarii responsabili cu securitatea la frontiera, ca urmare a dezertarii. Avand in vedere aceasta situatie, comandantii unitatii militare respective si ofiterii responsabili ar fi fost pedepsiti", a precizat sursa citata.Potrivit serviciilor…

- Rusia a acuzat, joi, SUA ca împing Coreea de Nord catre ”o catastrofa” prin înscrierea acestei țari pe lista statelor care susțin terorismul „Astfel de actiuni, care împing situatia pe marginea prapastiei, risca sa se încheie cu o mare catastrofa,…

- Singapore a intrerupt relatiile comerciale cu Phenianul, fiind cel mai recent partener comercial major al Coreei de Nord care suspenda legaturile cu regimul stalinist in urma inaspririi sanctiunilor ONU, se arata intr-un comunicat al serviciului vamal singaporez, potrivit agentiei de stir…

- Intr-o conferința de presa la Manila, unde a participat la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Moon a spus ca, in cazul in care Phenianul este de acord sa inceapa un dialog privind programul sau nuclear, ar fi deschise toate opțiunile.Negocierile ar aborda inclusiv…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump în Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi în Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online.…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din…

- Vizita lui Donald Trump in Seul este insoțita de o impresionanta mișcare a forțelor militare americane la granița cu Coreea de Nord, acesta fiind modul prin care președintele american a decis sa-și afișțeze puterea militara, scrie CNN. In zilele urmatoare, trei portavioane americane, insoțite de distrugatoare…

- Trump se afla la a doua etapa a turneului sau asiatic, dar in Coreea de Sud a promis ''sa rezolve totul'', in pofida divergențelor marcante cu Seulul in privința dosarului nuclear nord-coreean, relateaza AFP, Reuters și DPA, potrivit Agerpres. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…