Phenianul îi cere Washingtonului să îl înlocuiască pe secretarul de stat Mike Pompeo Un oficial de rang inalt de la Phenian a declarat ca, "ori de cate ori isi baga nasul Pompeo, dialogul dintre cele doua tari merge prost, fara rezultate, fara macar sa se apropie de succes".



"Ma tem ca, daca Pompeo se va implica din nou in aceste discutii, masa va fi din nou mizerabila si discutiile se vor impotmoli", a sustinut Kwon Jong Gun, director general in departamentul pentru afaceri americane din ministerul de externe nord-coreean. "De aceea, chiar in cazul eventualei reluari a dialogului cu SUA, as dori ca partenerul nostru de dialog sa nu fie Pompeo, ci o alta persoana,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

