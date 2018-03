Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata, Moon planifica o intalnire cu Kim luna viitoare, iar Trump s-a declarat dispus sa discute fata in fata cu liderul nord-coreean inainte de sfarsitul lui mai."Un summit Coreea de Nord - SUA ar fi in eveniment istoric in sine, dupa un summit inter-coreean", a declarat Moon la Casa…

- Un summit trilateral intre liderii celor doua Corei și presedintele Statelor Unite ar putea avea loc in acest an an. Declarația a fost facuta de liderul de la Seul, Moon Jae-In.Oficialul are planificata luna viitoare o intrevedere cu președintele Nordului, Kim Jong Un.

- Aceste manevre pe scara larga implica desfasurarea a zeci de mii de trupe la sol si provoaca de fiecare data tensiuni in peninsula. Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, le considera ca fiind repetitia generala pentru invadarea teritoriului sau. Discutii sunt in curs in vederea unui…

- Coreea de Sud si Statele Unite au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice de iarna din Sud, vor fi reluate pe o scara "similara" cu cea din trecut, in pofida dezghetului diplomatic cu Phenianul, relateaza AFP. Aceste manevre pe scara…

- Coreea de Nord se afla in negocieri cu Statele Unite si Suedia in vederea eliberarii celor trei americani detinuti de Phenian, scrie presa, utimul semn de efervescenta diplomatica provocata de perspectiva summiturilor cu Seulul si Washingtonul, relateaza AFP conform News.ro . Cei trei americani de origine…

- O delegatie a Parlamentului European a anuntat, miercuri, ca a avut discutii secrete în ultimii trei ani cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, în încercarea de a convinge Phenianul sa renunte la testele nucleare si cu rachete balistice,

- Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pana in luna mai la invitatia acestuia 'pentru a obtine o denuclearizare permanenta.' Moon a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca summitul va fi tinut minte drept punct…

- Presedintele american Donald Trump a salutat semnalele de deschidere ale Coreei de Nord asupra unui eventual dialog cu Statele Unite, totodata apeland la prudenta in asteptarea pasilor concreti. Conducatorii celor doua Corei ar trebui sa se intalneasca pentru o intalnire la varf in Zona Demilitarizata…

- Tensiunile din peninsula Coreeana, care dureaza de mai bine de secol , sunt pe cale sa fie depasite. O delegație sud-coreeana a efectuat o vizita la Phenian, unde s-a intalnit cu liderul din Nord, Kim Jong Un.

- Cele doua Corei au convenit sa organizeze un summit la frontiera comuna la sfarsitul lunii aprilie si sa deschida o linie de comunicatii de urgenta intre cei doi lideri, a anuntat marti emisarul sud-coreean Chung Eui-yong, consilier pentru securitate al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, dupa intalnirea…

- Liderul nord-coreean a declarat ca doreste "sa avanseze" in relatia cu Coreea de Sud, potrivit presei de stat, citata de BBC. Kim Jong-Un a ajuns la un acord "satisfacator" cu delegatia de inalt nivel din Coreea de Sud in ceea ce priveste organizarea unui summit intercoreean.

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, intentioneaza sa trimita un emisar special in Coreea de Nord pentru a stabili un dialog ”semnificativ” cu Phenianul menit sa paveze calea negocierilor privind denuclearizarea Peninsulei Coreea, informeaza The Associated Press.

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Coreea de Nord a denunțat, duminica, ultimele sanctiuni unilaterale americane anuntate vineri drept un ”act de razboi”, se arata intr-un comunicat difuzat de agentia nord-coreeana KCNA, relateaza AFP, citat de News.ro . Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizand sa izoleze…

- Sanctiuni mai dure pot pune in pericol cea mai recenta detensionare in relatiile dintre cele doua Corei care se pregatesc sa creeze conditiile necesare organizarii unui summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in. Un oficial important din cadrul administratiei…

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia,…

- Guvernul Coreei de Sud a aprobat miercuri un buget de peste doua milioane euro pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de participarea delegatiei Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP. Factura de 2,86 miliarde de woni (2,13 milioane euro) va servi la…

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- "Ofensiva de sarm" a Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang nu va reusi sa creeze nicio divergenta intre Coreea de Sud si Statele Unite, a afirmat duminica secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Stiu ca oamenii cauta se gaseasca vreo divergenta intre Coreea…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi a declarat joi ca Beijingul spera ca cele doua Corei, Coreea de Nord si Coreea de Sud, vor putea mentine momentul de interactiune si vor "deschide treptat usa catre pace" in peninsula, informeaza joi Reuters. Wang s-a exprimat intr-un briefing la Beijing cu o zi inainte…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Coreea de Nord a adresat joi un mesaj neobisnuit ”tuturor coreenilor”, in care regimul de la Phenian afirma ca doreste sa se avanseze catre reunificarea peninsulei, fara interventie externa, potrivit agentiei oficiale de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters. In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta…

- Coreea de Nord a fost de acord, saptamana trecuta, sa trimita o delegatie la JO, iar Seulul a propus organizarea unei serii mai ample de discutii despre participarea la eveniment. Phenianul a fost de acord sa vorbeasca doar despre prezenta la JO a unor artisti care reprezinta statul. Coreea de Sud a…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Reprezentanti ai Coreei de Sud si ai Coreei de Nord vor purta, luni, noi discutii la nivel inalt in regiunea demilitarizata Panmunjon, subiectul fiind Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, a anuntat duminica ministerul Unificarii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele coreene conduse de Kim Jong-un și, respectiv, Moon Jae-in au convenit asupra datei la care vor incepe discuțiile de lucru. Ministerul sud-coreean al Unificarii a anunțat ca pe 15 ianuarie vor incepe dialogurile, la Pavilionul Tongil. Locul are o insemnatate istorica aparte, amintind de semnarea…

- Pentru prima oara dupa mai bine de doi ani, regimurile din nordul și sudul Coreei au reluat dialogul la nivel inalt. Un prim rezultat al acestor discuții este ca sportivii nord-coreeni vor participa la Jocurile Olimpice de Iarna.

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Guvernul SUA a aprobat vanzarea de rachete antibalistice catre Japonia, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva amenintarii nucleare si balistice crescande din partea Coreei de Nord, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat american, informeaza Reuters. Informatiile…

- Seulul nu urmarește reunificarea celor doua Corei, ci rezolvarea crizei nucleare din peninsula.Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, a facut aceasta declarație in urma primelor negocieri la nivel inalt cu Phenianul din ultimii doi ani.

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters. La capatul a 11 ore de discutii inter-coreene, Coreea de Nord s-a angajat…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au decis sa poarte discutii in domeniul Apararii, se anunta intr-un comunicat comun, in urma unei reluari a dialogului oficial intre cele doua tari surori si inamice, marti, dupa mai bine de doi ani de intrerupere, relateaza Reuters.

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP.Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti, la Panmunjom,…

- Coreea de Nord i-a trimis Sudului lista de participanti la primele discutii dintre cele doua state rivale în mai mult de doi ani, a anuntat Seulul duminica, informeaza AFP. Aceste discutii sunt programate marti si urmeaza sa se poarte asupra participarii Phenianului la Jocurile…

- Coreea de Nord i-a trimis Sudului lista de participanti la primele discutii dintre cele doua state rivale în mai mult de doi ani, a anuntat Seulul duminica, informeaza AFP. Aceste discutii sunt programate marti si urmeaza sa se poarte asupra participarii Phenianului la Jocurile Olimpice de iarna…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Coreea de Nord a acceptat propunerea venita din partea Coreei de Sud de a purta discuții, pentru prima data dupa doi ani, aceștia stabilind întâlnirea pentru 9 ianuarie, într-o localitate de la frontiera celor doua țari, Panmunjom. Ministerul sud-coreean al Unificarii, care…

- "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea unui canal de comunicare intre cele doua Corei, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, relateaza AFP. Antonio Guterres "a salutat redeschiderea unui canal de comunicare…

- Coreea de Sud a propus, marti, discutii la cel mai inalt nivel cu oficialitatile de la Phenian, la 9 ianuarie, pentru imbunatatirea relatiilor intercoreene, dupa ce Kim Jong-Un a evocat o participare nord-coreeana la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza BBC conform News.ro . “Speram ca Sudul si Nordul…

