Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila chiar a mintit in SUA cand a anuntat mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, afectand astfel atat parteneriatul Romaniei cu Israel, cat si relatia cu lumea araba, afirma Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe si consilier prezidential. Comentariul vine…

- John Bolton, consilierul Casei Albe pe securitate nationala a avertizat bancile straine si alte institutii financiare ca vor fi vizate de sanctiuni daca se vor implica in tranzactii „ilegitime” care il ajuta pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește…

- DNA critica adoptarea prin OUG a unor prevederi referitoare la magistrați Directia Nationala Anticoruptie considera ca nu exista nicio urgenta si nicio situatie extraordinara care sa justifice adoptarea prin ordonanta de urgenta a unor prevederi referitoare la eliberarea din functie a magistratilor.…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) o critica pe Sorina Pintea, sustinand ca in lipsa unui raport privind situația din toate unitatile sanitare private, afirmatiile ministrului Sanatații sunt menite sa atraga atentia in mod negativ asupra intregului sistem de sanatate privat."Instituțiile…

- Declaratiile consilierului premierului, Darius Valcov, privind schimbarea formulei utilizate la calculul ROBOR sau eliminarea acestui indice arata grave confuzii in ceea ce priveste piata monetara si rolul ei in alimentarea cu lichiditati a economiei, bancilor si trezoreriei, a declarat purtatorul de…

- In plina criza cu Venezuela, un rand scris in partea de sus a blocnotesului pe care il tinea in mana a atras atentia: "5.000 de soldati in Columbia", se poate citi privind de aproape fotografiile din timpul briefingului de presa.Solicitat de AFP in legatura cu semnificatia acestei insemnari,…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, John Bolton, nu a fost atent luni sa-si ascunda notele cand a venit sa raspunda la intrebarile jurnalistilor in sala de presa a Casei Albe, relateaza AFP, preluat de agerpres.Vezi și: Klaus Iohannis iese la ATAC: compara…

- Deputatul ALDE Andrei Gerea sustine ca Dacian Ciolos a avut dificultati in a explica relatiile cu fosta Securitate si considera ca acesta este conectat si la alte structuri, relateaza News.ro.Gerea a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca nu crede ca Dacian…