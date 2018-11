Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul a cerut Natiunilor Unite sa se opuna unei intalniri propuse de SUA, privind incalcarea drepturilor omului in Coreea de Nord, argumentand ca aceasta ar putea afecta eforturile pentru pace, relateaza site-ul postului France 24.

- Directorul Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) Yukiya Amano a indemnat Coreea de Nord sa reprimeasca in tara inspectori care sa-i monitorizeze programul nuclear, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Phenianul a evocat in septembrie masuri de ”denuclearizare” intre…

- USR a lansat, vineri, in dezbatere un proiect de lege Magnițki pentru Romania, care prevede instituirea unor restricții in privința cetațenilor straini responsabili de corupție la scara larga, spalarea banilor și incalcarea drepturilor omului a anunțat formațiunea pe site-ul propriu.Potrivit…

- Adunarea Generala a ONU se va pronunta joi, ca in fiecare an dupa 1992, asupra unei rezolutii neconstrangatoare care indeamna SUA sa ridice embargoul lor impotriva Cubei, pe care Washingtonul intentioneaza sa o acuze de incalcari ale drepturilor omului, informeaza AFP. Rezolutia fusese aprobata anul…

- Organizatia Amnesty International a afirmat ca victoria lui Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica din Brazilia ar putea slabi apararea drepturilor omului in aceasta tara, relateaza luni agentia DPA. ''Presedintele ales a facut campanie cu o agenda in mod deschis impotriva drepturilor…

- Apropierea recenta intre cele doua Corei si intre Coreea de Nord si Statele Unite nu a contribuit la progrese in domeniul respectarii drepturilor omului, a deplans un responsabil al ONU, citat miercuri de France Presse preluata de Agerpres. "Situatia drepturilor omului la ora actuala nu s-a…

- Apropierea recenta intre cele doua Corei si intre Coreea de Nord si Statele Unite nu a contribuit la progrese in domeniul respectarii drepturilor omului, a deplans un responsabil al ONU, citat miercuri de France Presse. "Situatia drepturilor omului la ora actuala nu s-a schimbat pe teren in Coreea de…

- Relatiile bune cu Kim Jong Un cu care se lauda Donald Trump nu vor anula sanctiunile. Purtatoarea de cuvant a Departamentului american de Stat a declarat ca masurile punitive fata de Coreea de Nord vor fi menținute pana cand tara va fi complet denuclearizata.