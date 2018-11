Stiri pe aceeasi tema

- USR a lansat, vineri, in dezbatere un proiect de lege Magnițki pentru Romania, care prevede instituirea unor restricții in privința cetațenilor straini responsabili de corupție la scara larga, spalarea banilor și incalcarea drepturilor omului a anunțat formațiunea pe site-ul propriu.Potrivit…

- Coreea de Sud a trimis in Nord 200 de tone de mandarine, dupa ce Phenianul a livrat ciuperci de pin - un ultim gest de reconciliere intrei cei doi vecini, a anuntat luni Seulul, care vrea sa se apropie de Nordul inarmat cu bomba atomica, dar care vrea, ca aliat al Statelor Unite, sa mentina presiunea…

- Statele Unite au anuntat joi noi sanctiuni tintite vizand trei persoane si noua entitati in legatura cu anexarea rusa a Crimeei si incalcari ale drepturilor omului in regiuni din Ucraina aflate sub controlul Rusiei, relateaza AFP.

- Apropierea recenta intre cele doua Corei si intre Coreea de Nord si Statele Unite nu a contribuit la progrese in domeniul respectarii drepturilor omului, a deplans un responsabil al ONU, citat miercuri de France Presse. "Situatia drepturilor omului la ora actuala nu s-a schimbat pe teren in Coreea de…

- UPDATE ora 11:11 – Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca in rapoartele MCV nu a vazut nimic despre incalcarea drepturilor omului si despre protocoalele secrete dintre serviciile de informatii si institutiile din justitie din Romania. ‘Este legitim sa…

- Parlamentul European a anulat marti, cu o larga majoritate, acordarea a 70 milioane de euro din fonduri de preaderare catre Turcia pentru a sanctiona incalcarile drepturilor omului si ale libertatii presei in aceasta tara, o decizie ce intervine la trei zile dupa vizita presedintelui Recep Tayyip…

- Ziua Internaționala a Pacii 2018 are ca tema „Dreptul la pace – Declarația Universala a drepturilor omului la 70 ani”. Ziua Internationala a Pacii este sarbatorita in fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este dedicata pacii si in special absentei razboiului si a violentei. De exemplu cum ar fi incetarea…