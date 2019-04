Phenianul avertizează în legătură cu ''pericole crescânde de război'', la un an după summitul cu Coreea de Sud Coreea de Nord a avertizat sambata in legatura cu ''pericole crescande de razboi'', avertisment lansat cu ocazia implinirii unui an de la summitul istoric dintre liderii nord-coreean si sud-coreean, pe care Seulul l-a marcat printr-o ceremonie, boicotata insa de catre regimul de la Phenian, relateaza AFP. Intr-un lung comunicat difuzat de catre agentia de presa oficiala a regimului comunist KCNA, Comitetul pentru reunificare pasnica a tarii, care este insarcinat in Coreea de Nord cu relatiile cu Sudul, a adresat un apel Seulului ''sa se angajeze mai activ in ameliorarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

