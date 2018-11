Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al treilea lor summit, in septembrie, la Phenian, cei doi lideri au convenit ca Kim sa se duca la Seul in ”viitorul apropiat”, fara sa precizeze o data in acest sens. Moon a anuntat ca aceasta vizita ar putea sa aiba loc pana la sfarsitul anului. El a declarat in Parlament ca peninsula…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca va avea o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un si a anuntat ca in prezent experti de la Washington si Phenian stabilesc detaliile acesteia, transmite Reuters. La scurt timp dupa anuntul demisiei ambasadoarei americane la ONU…

- General-locotenentul Wayne Eyre, numarul doi in comandamentul ONU care monitorizeaza armistitiul coreean, s-a adresat participantilor la un eveniment organizat de Institutul Carnegie pentru Pacea Internationala din Washington, in ajunul unei noi vizite la Phenian a secretarului de stat american,…

- Statele Unite "spera" ca summitul intercoreean de la Phenian va duce la "un pas semnificativ si verificabil spre denuclearizarea Coreii de Nord", a afirmat marti purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, citata de AFP. Subliniind ca este a treia intalnire intre Kim Jong Un si…

- Problema ”denuclearizarii” este o prioritate pentru presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care efectueaza saptamana aceasta o vizita la Phenian, in vederea celui de-al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Moon efectueaza marti o…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…

- Afirmatiile sale par sa releve pozitia oficiala a Washingtonului, potrivit caruia tara comunista trebuie mai intai sa adopte masuri concrete in favoarea denuclearizarii, cum ar fi o declaratie privind programele sale nuclear si balistic, inainte de angajarea unor discutii serioase in legatura cu…

- Statele Unite "nu sunt dispuse sa astepte prea mult" pentru ca Phenianul sa ia masuri pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene, a declarat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, relateaza Reuters. La summitul din iunie din Singapore, liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american…