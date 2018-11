Phenianul ameninţă că va reveni la politica de dezvoltare a arsenalului său nuclear Coreea de Nord a avertizat Washingtonul ca are in vedere 'in mod serios' revenirea la strategia sa politica de dezvoltare a arsenalului nuclear daca sanctiunile economice impuse asupra Phenianului nu sunt ridicate, transmite duminica AFP.



Timp de mai multi ani, Coreea de Nord a dus asa-numita politica 'byungjin' - de dezvoltare simultana a capacitatilor sale nucleare si a economiei sale. In luna aprilie, liderul nord-coreean Kim Jong-Un a anuntat ca tara sa se va concentra 'pe constructia economica socialista'.



Intr-un comunicat, Ministerul de Externe…

Sursa articol: agerpres.ro

