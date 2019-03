Phenianul a calificat raidul de la Madrid ca fiind un "atac terorist grav"

Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul a denuntat duminica raidul efectuat luna trecuta împotriva misiunii diplomatice nord-coreene din Madrid, care a fost revendicat de un grup de opozanti, ca fiind un "atac terorist grav".

- Phenianul a denuntat duminica raidul efectuat luna trecuta impotriva misiunii diplomatice nord-coreene din Madrid, care a fost revendicat de un grup de opozanti, ca fiind un "atac terorist grav", relateaza AFP. Misiunea diplomatica nord-coreeana a fost atacata la 22 februarie de un comando, cu cateva…

- Phenianul a denuntat duminica raidul efectuat luna trecuta impotriva misiunii diplomatice nord-coreene din Madrid, care a fost revendicat de un grup de opozanti, ca fiind un "atac terorist grav", relateaza AFP preluata de Agerpres. Misiunea diplomatica nord-coreeana a fost atacata la 22 februarie…

- Elina Svitolina, locul 6 WTA, s-a calficat in sferturile turneului de la Dubai, dupa ce a trecut de spaniola Garbine Muguruza, locul 19 WTA, scor 6-1, 6-2. Svitolina ar putea juca in semifinale cu Simona Halep, relateaza News.ro.Citește și: Cristiano Ronaldo are o avere IMPRESIONANTA in Madrid:…

- Alexander Zverev, ocupantul locului al treilea in ierarhia mondiala a tenisului profesionist, a ajutat echipa Germaniei sa se califice la turneul final al Cupei Davis, competitie care se desfasoara dupa un nou sistem incepand din acest an, obtinand doua victorii la simplu in cursul intalnirii cu…

- Coreea de Nord l-a inlocuit pe emisarul pentru negocierile cu SUA, cu circa o luna inainte de al doilea summit dintre liderii celor doua tari, a anuntat marti o sursa informata citata de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. Noul reprezentant nord-coreean este Kim Hyok-chol, care a fost primul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, astazi, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, la Melbourne, dupa ce a profitat de abandonul germancei Andrea Petkovic, la scorul de 6-7 (3), 4-3, ...

- FOTO – Arhiva Sambata, 5 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au desfașurat o acțiune, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Beclean, ocazie cu care au fost puse in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Astfel, un barbat, de 51 de ani,…