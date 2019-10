Phenianul a anunţat că nu va negocia cu Washingtonul cât timp acesta îşi menţine actuala politică Coreea de Nord a lansat duminica un nou atac la adresa Washingtonului, pe care il acuza ca duce o "politica ostila" si a respins orice dialog pe dosarul nuclear atat timp cat SUA nu isi schimba atitudinea", informeaza AFP. La incheierea unei zile de consultari sambata, in Suedia, care a reprezentat prima incercare de dialog dupa luni de impas diplomatic si escaladare militara, reprezentantii americani si nord-coreeni s-au despartit fara rezultate. Phenianul "nu este interesat de desfasurarea unor negocieri la fel de dezgustatoare ca acestea atat timp cat SUA nu vor lua masuri concrete pentru a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

