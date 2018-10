Stiri pe aceeasi tema

- Interzicerea vine dupa ce hitul lui Williams “Happy” a fost pus la un eveniment al președintelui Trump la doar cateva ore dupa ce a avut loc un atac armat la o sinagoga din Pittsburgh. “Pharrell nu a permis și nu va va acorda permisiunea de a difuza public niciuna dintre piesele lui”, se arata in...…

- Pharrell Williams nu e deloc „happy" dupa ce președintele american Donald Trump a folosit piesa sa, ,,Happy”, ca fundal sonor pentru un miting care a avut loc chiar in ziua in care 11 oameni au fost uciși intr-o sinagoga din Pittsburgh.

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- Presedintele SUA Donald Trump a ordonat sambata seara ca drapelele americane sa fie coborate in berna in urma atacului antisemit comis intr-o sinagoga din Pittsburgh (nord-est), Pennsylvania, soldat cu 11 morti si sase raniti, relateaza AFP. Toate drapelele de la Casa Alba, de pe cladirile publice,…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. "Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla cu ura…

- Un barbat inarmat a deschis focul in fața unei curti de judecata aglomerate din Pennsylvania, miercuri dupa-amiaza, impușcand un polițist și alte persoane inainte ca un ofițer sa traga de mai multe ori in el, ucigandu-l., relateaza The Associated Press. Procurorul districtului Fayette County…