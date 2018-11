Pharrell Williams va realiza o colecție pentru Chanel Pharrell Williams a anunțat vestea atunci cand a aparut la prezentarea brandului din Bangkok alaturi de Karl Lagerfeld, creative director al firmei Chanel. Colecția va fi lansata pe 29 martie la magazinul din Seul, iar dupa 4 aprilie va fi disponibila in magazinele din toata lumea. In timpul evenimentului, cantarețul a purtat un hanorac galben pe care se aflau logourile CC și Coco – cu referire la Coco Chanel, fondatoarea brandului de lux. Ulterior, acesta a dezvaluit ca el este designerul din spatele colecției. Williams a marcat momentul cu o fotografie postata pe Instagram in care apare alaturi… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

