- Oradea Job Expo deschide seria de toamna a targurilor de locuri de munca. Manifestarea, organizata de Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean si Bihari Naplo, si al site-urilor Bihon.ro si Erdon.ro, in partener intitutional cu AJOFM Bihor, va avea loc vineri, 4 octombrie, intre orele…

- Furnizorul de servicii in domeniul logistic, „H. Essers” va participa la Oradea Job Expo cu oferte de angajare pentru urmatoarele posturi: coordonator soferi, operator control tower, ambalator manual, manipulant marfa, stivuitorist, mecanic auto, sofer profesionist C+E pentru comunitate, sofer profesionist…

- Lava Knitting este o companie belgiana cu o experienta de aproape 100 de ani in industria textilelor, ce activeaza atat in Europa cat si America de Nord. Povestea companiei in Romania incepe in 2011, cand aceasta porneste in Oradea productia de materiale textile. Mai exact, fabricatia huselor pentru…

- Marvicon va participa la Oradea Job Expo cu o oferta de zece locuri de munca. Firma are nevoie de zece soferi pentru masini de mare tonaj, categoria C+E+ADR colete. Se ofera bonusuri, sporuri si asigurari de viata. Marvicon este o companie de expeditii si transporturi care a fost infiintata…

- Turnatoria Iberica participa la Oradea Job Expo cu o oferta de 22 de locuri de munca. Firma vrea sa angajeze un controlor de productie, doi controlori de calitate, doi electricieni, patru strungari, doi sculeri matriteri, zece operatori masini injectie si un reglor masini. Turnatoria Iberica este…