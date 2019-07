Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, pentru a fi analizat modul in care procurorii din structura au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt.

- Procurorul general Bogdan Licu a cerut, vineri, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru a fi analizat modul in care procurorii au supravegheat cercetarile in cazul adolescentei disparute in Caracal, județul Olt. Solicitarea procurorului general vine in contextul…

- Procurorul general, Bogdan Licu, a dispus verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal privind modul in care s-a realizat supravegherea activitatii de cercetare penala in cazul adolescentei de 15 ani care ar fi fost ucisa de un barbat, transmite News.ro.

- Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, pentru a fi analizat modul in care procurorii din structura au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt.„Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Politistii au efectuat, vineri dimineata, o perchezitie la domiciliul unui barbat din Caracal, intr-un caz de disparitie a unei fete de 15 ani, potrivit unor surse judiciare. Aceleasi surse neoficiale afirma ca la locuinta barbatului ar fi fost gasite fragmente de oase umane in butoaie…

- Conducerea Politiei Romane a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale si Institutului National de Criminalistica, pentru a sprijini cercetarile desfasurate de colegii din Olt cu privire la cazul de la Caracal. Toate activitatile se desfasoara…

- Se strange lațul in jurul gatului barbatului banuit ca ar fi rapit-o și ucis-o pe tanara din Olt, disparuta fara urma dupa ce s-a urcat intr-o mașina de ocazie. Anchetatorii, care fac și in aceste momente descinderi la locuința barbatului, au facut descoperiri incriminatorii.

- Un tanar din municipiul Targu Jiu, a fost prins de oamenii legii dupa ce ar fi efectuat mai multe operațiuni cu droguri de risc. Acesta procura stupefiantele, dupa care le porționa și le comercializa pe raza județului Gorj. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Gorj, sub coordonarea…