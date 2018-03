Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de 23 martie 2018, Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat o hotarare definitiva in cel de al cincilea dosar privind furtul tezaurelor dacice, cauze instrumentate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia.Reamintim ca, in aceasta cauza, au fost trimisi in judecata, pe data de…

- Patru persoane au fost condamnate si alte doua achitate definitiv de magistratii Curtii de Apel Alba Iulia intr-un dosar privind furtul tezaurelor dacice, informeaza, luni, Parchetul de pe langa Inalte Curte de Casatie si Justitie. Potrivit unui comunicat al parchetului transmis AGERPRES, in cursul…

- Mai multe persoane acuzate de furtul si traficarea unor bratari dacice si monede provenite din zona cetatilor dacice situate in Muntii Orastiei, condamnate, in prima instanta, la pedepse cu inchisoarea si la plata unor despagubiri in valoare de aproape 1,4 milioane de euro, au fost achitate de Curtea…

- Potrivit deciziei postate pe portalul instantei, CA Alba Iulia, unde procesul a debutat in urma cu trei ani, a decis incetarea procesului penal sau achitarea majoritatii inculpatilor, trimisi in judecata in 2008, pe motiv ca, intre timp, a intervenit prescriptia raspunderii penale. In urma cu un deceniu,…

- Traficanții de brațari și monede dacice au scapat nepedepsiți. Mai multe persoane, acuzate de furtul și traficarea unor comori din zona cetaților dacice din Munții Oraștiei, au fost achitate de Curtea de Apel Alba Iulia, dupa ce au fost condamnate, in prima instanța, la pedepse cu inchisoarea și plata…

- Mai multe persoane, acuzate de furt si trafic de bratari dacice si monede provenite din zona cetatilor dacice din Muntii Orastiei au scapat de pedepse, prin decizie definitiva la Curtea de Apel Alba Iulia. Initial, erau condamnate de de Judecatoria Deva la pedepse cu inchisoarea si la plata unor despagubiri…

- De zece ani, mai multi cautatori si traficanti de comori dacice din Muntii Orastiei au fost judecati la Deva si apoi, in apel, la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru prejudicii de milioane de euro aduse statului roman prin afacerile ilegale cu artefacte descoperite in cetatile dacice. Magistratii au pronuntat…

- Dosarul afacerilor controversate instrumentate de Sorin Ovidiu Vantu a fost transat de magistrati! Curtea de Apel a decis obligarea la plata unor despagubiri fabuloase si la executarea de ani grei de inchisoare pentru mai multi fosti asociati ai celebrului om de afaceri.Citeste si: Guvernul…

- Ministrul Justitiei a anuntat marti, 20 martie 2018, ca intentioneaza sa propuna un proiect prin care fostii detinuti, care au stat in conditii improprii in penitenciare in perioada iunie 2012 - octombrie 2017, sa beneficieze de o despagubire intre 5 - 8 Euro pentru fiecare zi de detentie. In acest…

- Grefierii de la Curtea de Apel Alba Iulia au protestat spontan, marți, timp de 20 de minute, in fața instanței, imbracați in robe, fiind nemulțumiți de salarii, dar și de condițiile de munca. Activitatea de judecata nu a fost afectata. Liderul sindical Adrian Dondoș, grefier la Curtea de Apel Alba Iulia,…

- Incidentul s-a petrecut duminica dimineața, in jurul orei 5, peste drum de Catedrala Mitropolitana, in zona unui fast-food. Polițiștii au fost sesizați ca acolo ar fi izbucnit un scandal intre doua grupuri. La fața locului oamenii legii au identificat opt persoane, printre care și doua femei.…

- Despagubiri de 1 milion de euro pentru victima unui accident produs in Buzau. Accidentul a avut loc in urma cu patru ani, iar victima a ramas cu sechele pentru toata viața. O firma de asigurari din Marea Britanie va plati daune de 1 milion de euro unui tanar care in urma cu patru ani a suferit un accident…

- Judecatorul Adina Lupea de la Curtea de Apel Cluj considera, ca, în urma aparitiei în presa, în mod repetat, a unor stenograme si interceptari din dosarele penale ale DNA, are de suferit prezumtia de nevinovatie în special în ochii cetateanului obisnuit. Într-un…

- Judecatoarea Adina Lupea sustine, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca, in urma unor dezvaluiri despre modul in care anumiti procurori au administrat probe, un judecator nu are cum sa nu isi puna intrebari. Cat priveste "campul tactic", acesta este considerat Cutia Pandorei, pana nu este explicat.Judecatorul…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia, a contestat masura instantei de judecata. Dosarul a fost inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

- Cele mai des intalnite contraventii sunt cele prevazute de codul rutier. Sanctiunile contraventionale principale sunt: avertismentul, amenda si obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.Amenda contraventionala are un caracter administrativ, limita minima…

- Ieri, 1 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au retinut pe un tanar de 19 ani, din Blaj, posesor al unui mandat de arestare preventiva. Acesta a incalcat, cu rea credinta, masura preventiva a arestului la domiciliu, la care fusese obligat anterior,…

- Activitatea Asociației Salvital a fost verificata de Curtea de Conturi. Perioada efectuarii acțiunii de control a fost din data de 27 noiembrie și pana in 15 decembrie 2017. Conform datelor, pentru anul 2017 asociația și-a propus venituri de 4.565 mii lei, iar realizarile au fost de 4.508 mii lei.…

- Astazi are loc o noua infatisare in dosarul „Turceni-Rovinari”, aflat pe rol la instanta suprema, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri.

- Omul de afaceri italian, Arigannelo Pasqualino, banuit de legaturi cu Ndrangheta – Mafia calabreza, va fi trimis in Italia, unde are de executat o pedeapsa cu inchisoarea pentru infracțiuni economice. Curtea de Apel Alba Iulia a aprobat luni punerea in executare a unui mandat european de arestare,…

- Alba Iulia este un centru regional important in ceea ce privește Justiția și instituțiile ei. In contextul recent creat de protestele grefierilor din Romania, Asociația ”Justiția Pro Cetațean” a realizat o discuție ampla cu Adrian Mircea Dondoș – grefier la Curtea de Apel Alba Iulia și președinte al…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Curtea de Apel Alba Iulia a obligat primaria municipiului reședința de județ la plata unor sume colosale catre proprii angajați, restanțe salariale neachitate la timp, potrivit legilor in vigoare. Este vorba despre sume care depașesc uneori 100.000 de lei de persoana, aferente perioadei 1 mai 2015 –…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu…

- Curtea de Apel Cluj a dat, ieri, o sentința definitiva in dosarul “meningita”, cauza in care Spitalul Județean de Urgența Zalau (SJUZ) este facut raspunzator de complicațiile aparute in urma unor infecții nosocomiale survenite la patru pacienți care au fost supuși unor intervenții chirurgicale in cadrul…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris.

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Petrache susține ca nu trebuie oprita lupta impotriva corupției, dar susține ca este nevoie de o lege a raspunderii magistraților.Citește…

- Joi, putin dupa ora 16.00, de la arcada fatadei principale a cladirii situate in str. I.C. Bratianu nr.1, in care isi are sediul Curtea de Apel Alba Iulia, s-au desprins cateva bucati de tencuiala de dimensiuni mici care au cazut pe trotuarul din apropierea intrarii principale in cladire. Conducerea…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta a avut loc un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta. Procesul a fost amanat pentru luna viitoare. Cauza se afla pe masa judecatorului Alexandru Ciprian Ghita, din Curtea de Apel Bucuresti. Inculpatii dosarului sunt: Crinuta…

- Pedepse mai dure pentru trei inculpați din dosarul cafenelei „La Soacra”. Curtea de Apel Chișinau a menținut astazi condamnarea la 6 ani de pușcarie pentru administratorul cafenelei, Andrei Iarina, insa a emis o noua condamnare pentru ceilalți inculpați. Angajatul Centrului de Sanatate Publica, Vasile…

- Invinuitii in dosarul "La Soacra" au primit pedepse mai dure. Judecatorii de la Curtea de Apel au decis ca funcționarul responsabil de apararea impotriva incendiilor isi va petrece urmatorii 7 ani dupa gratii, si nu 6 ani asa cum a anuntat prima instanta.

- Rasturnare de situatie in dosarul in care fostul presedinte al Obstii in devalmasie Coza, Vasile Ursu, a fost judecat pentru infractiuni de evaziune fiscala. Dupa ce magistratii de la Tribunalul Vrancea l-au condamnat, in vara anului trecut, la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala, abuz…

- Fostul vicepresedinte al ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, joi, in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta. Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a mentinut decizia Tribunalului Prahova, achitandu-l…

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Curtea de Apel Brasov a constatat neregularitatea rechizitoriului DNA privind descrierea faptelor retinute in sarcina lui Cancescu. Instanta a dispus excluderea mai multor probe care au fost administrate pe langa lege. DNA a pus la dosarul lui Cancescu zeci de declaratii de martor si suspect din alte…

- Reglementata in Codul civil, prescriptia trebuie invocata in instanta de catre cel in folosul caruia curge, iar asta cat mai curand posibil. Termenul general de prescriptie este de trei ani, iar unele evenimente pot duce la intreruperea ori suspendarea lui. Iata, in continuare, cele mai importante…

- Comuna Șibot are un nou primar, in urma ședinței de consiliu local și a alegerilor indirecte, prin votul consilierilor, care s-au desfasurat ieri, dupa ce fostul edil, Ilie Tomus, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Intergritate (ANI). Primar nou in comuna Șibot, dupa ce Ilie…

- Dosarul lui Ilan Șor, ajuns la Curtea de Apel dupa aproape șase luni, a fost reportizat judecatorului Xenofon Ulianovschi. Acesta este tatal noului ministru de externe, Tudor Ulianovschi, transmite Ziarul de Garda.

- Un numar de 21 de traficanti de etnobotanice din cinci judete si Capitala, membri ai unei grupari infractionale care a actionat in perioada 2011 – 2012, au fost condamnati definitiv, la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia a fost pronuntata luni, 15 ianuarie 2018. 10 dintre inculpati sunt…

- DECIZIE…Instanța a decis ca dosarul in care 22 de vameși au fost trimiși in judecata pentru luare de mita sa fie reluat de la zero dupa ce completul de judecata investit sa soluționeze dosarul i-a fost repartizat altui judecator. Magistratul titular a susținut, anul trecut, examenul la CSM și a fost…

- Traducerile celor doi experti desemnati de parti in dosarul ”Batthyaneum”, aflat pe rol la Curtea de Apel Alba Iulia, releva pareri radical diferite cu privire la continutul testamentului episcopului Ignac Batthyany, redactat in anul 1798. Diferentele principale rezulta din interepretarea denumirii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 9 ianuarie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Timisoara a doamnei Maria Bacau – pensionare; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Alba Iulia…

- Sentinta definitiva emisa de Curtea de Apel Timisoara in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli de catre Consiliul Judetean Timis, dosar in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, prevede si modul in care trebuie recuperate prejudiciul…

- Constantin Ostaficiuc, fost presedinte al Consiliului Judetean Timis, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Timisoara, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara.

- Constantin Ostaficiuc, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, a fost condamnat definitiv, astazi, de Curtea de Apel Timișoara, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finanțarii echipei de fotbal Politehnica Timișoara a lui Marian Iancu. De asemenea, lui Constantin Ostaficiuc i-a…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, vineri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ionut Negoita, acuzat de complicitate la bancruta frauduloasa si pe avocatul Valentin Cristian Gheorghita de la Baroul Bucuresti, pentru bancruta frauduloasa in dosarul…