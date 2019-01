Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 ianuarie 2019, expira perioada de 2 ani pe care persoanele fizice autorizate (PFA) si intreprinderile individuale (II) o au la dispozitie pentru a solicita oficiului registrului comertului din raza sediului profesional, inregistrarea mentiunilor referitoare la obiectul de activitate, ca…

