Peugeot 508 va primi o noua versiune sportiva in toamna: modelul ar putea utiliza motorul de 270 de cai putere de pe 308 GTI

- Peugeot a confirmat ca 508 va primi inca o versiune sportiva in toamna acestui an, iar aceasta ar putea fi echipata cu motorul PureTech de 1.6 litri și 270 de cai putere disponibil in prezent pe 308 GTI.

- Partia din localitatea Sorenberg, situata in Alpii elvetieni, a fost gazda acestei intreceri neobisnuite, care a fost organizata de publicatia Carplanet. SUV-urile puse la incercare au fost Jeep Compass, varianta cu motor de 1,4 litri si 170 de cai putere, Opel Mokka (16 litri si 136 de cai), Renault…

- SUV-ul Range Rover Velar va primi in scurt timp o versiune de performanța. Modelul este pregatit de divizia Special Vehicle Operations și, conform unor surse apropiate, va primi motorul V8 de 5.0 litri și 575 CP.

- Oficialii Audi au anunțat ca noul SUV SQ2 va fi lansat in cursul anului curent. Modelul constructorului din Ingolstadt va prelua elemente de design de la celelalte SUV-uri sportive, iar sub capota am putea vedea unitatea de 2.0 litri TFSI și 310 CP.

- Motivul pentru care americanii platesc impozite pe venit astazi este cel de-al 16-lea Amendament. Dar ce s-ar intampla daca locuitorii din Statele Unite ar afla intr-o buna zi ca ceva nu e &i...

- Ramona Gabor se afla de puțin timp in Romania, in ultimii șase ani ea locuind in Dubai. Sora Monicai Gabor a marturisit ca nu mai locuiește in Dubai, vrea sa se mute in America, acolo unde se afla și iubitul ei, cu care se iubește de aproape un an de zile. Modelul nu a dorit […] The post Ramona Gabor…

- Noul motor turbo pe benzina de 1.3 litri dezvoltat de Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi și Daimler va fi disponibil și pe SUV-ul Captur. Propulsorul va putea fi comandat in versiunile de 130 de cai putere, respectiv 150 de cai putere.

- Rezerva de umiditate in cultura graului de toamna se va incadra in limite satisfacatoare pana la apropiate de optim, in cea mai mare parte a zonelor de cultura, doar izolat in nordul si nord-estul Moldovei se vor inregistra deficite moderate de umiditate in sol, reiese din prognoza agrometeorologica,…

- Europarlamentarul social-democrat, Victor Bostinaru, a declarat, marti, ca la Congresul PSD de la sfarsitul acestei saptamani va fi adoptat un document care se refera la "Romania europeana", elaborat de el si colegul sau Dan Nica."Nu candidez pentru nicio functie de conducere la congres si…

- Producatorul danez Zenvo a lansat hypercar-ul TSR-S. Modelul ofera 1.180 de cai putere și poate accelera de la 0 la 100 km/h in doar 2.8 secunde. Producția lui TSR-S va fi limitata la 5 exemplare.

- Modelul 4x4 urban Volvo XC40 a castigat luni premiul de Masina Anului in Europa, cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului auto de la Geneva, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Este pentru al doilea an consecutiv când un SUV (automobil de teren, n.r.) a câştigat…

- 2018 pare sa fie anul bebelușilor! S-ar putea sa fie și cazul cuplului Cristian Boureanu și Laura Dinca. Chiar daca in urma cu doar cateva luni, fostul politician trecea prin clipe grele, dupa ce a fost inchis in urma unei altercații cu un polițist, acum lucrurile par sa fie din ce in ce mai bune […]…

- Vandut in 37 milioane de exemplare, Galaxy S8 a fost cu siguranta un mare succes pentru Samsung, dar compania sud-coreeana se arata si mai increzatoare in potentialul inlocuitorului sau. Anticipand potential crescut pentru profit, Samsung a devansat data lansarii Galaxy S9 pentru luna martie (comparat…

- Inginerii din cadrul NASA au realizat testele de ignitie la sol ale celui mai puternic motor construit de agentie pentru racheta SLS. Space Launch System (SLS) a fost proiectata pentru a transporta oameni si incarcatura catre Luna, Marte si...

- Celebrul telefon al anilor ’90 Nokia 8110 a fost relansat intr-o noua forma la Mobile World Congress 2018. Finlandezii de la HMD Global, care deţin drepturile asupra brandului Nokia, au lansat o nouă versiune a Nokia 8110, modelul lansat de Nokia în 1996 şi devenit celebru…

- Acesta se numeste 1.6 eTHP si este realizat de PSA impreuna cu germanii de la BMW si dezvolta acum o putere maxima de 225 CP. Noua motorizare nu se mai regaseste pe modelele MINI si ofera acum o putere maxima de 225 si 300 Nm. Prima masina care primeste acest…

- Toyota Aygo primește un facelift cu cateva schimbari minore de design, in timp ce motorul de 1.0 litri a fost imbunatațit și ofera acum 72 de cai putere, cu 4 cai putere mai mult decat in prezent.

- Noua masina urmeazas a fie prezentata oficial in Europa peste cateva zile, insa pana atunci vedem in premiera primul set de imagini oficiale cu 508 II. Modelul a ajuns acum la cea de-a doua generatie si reprezinta fara discutie un concurent de seama pentru Renault Talisman,…

- Autoturismul pe care il conduci trebuie sa ți se potriveasca precum ținuta preferata. Și nu ne referim doar la confort și stil, ci și la utilitate și necesitate. Suzuki a creat un model care are toate șansele sa fie pe placul tau. Noul Swift are un design sportiv și totodata prețios, iar tehnologiile…

- Porsche 911 GT3 RS facelift beneficiaza de un spoiler mai mare, jante de pana la 21 de inch și un motor aspirat de 4.0 litri și 520 de cai putere, cu 20 de cai putere mai mult decat pana in prezent.

- Autoritatea Federala Germana a Transportului Rutier (KBA) a publicat concluziile testelor efectuate cu BMW 320d si a confirmat ca automobilul examinat respecta in totalitate toate cerintele legale.

- Renault a introdus un motor nou de 108 cai putere pentru modelul electric Zoe, dar și conectivitate Android Auto. In plus, modelul are o autonomie anticipata de 300 de kilometri conform noului standard WLTP.

- BMW a prezentat noua generație X4. SUV-ul coupe pregatit de nemți are acum un look modificat, un interior revizuit, tehnologii moderne și șapte motorizari. Debutul internațional va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva.

- Potrivit comunicatului, aeronavele vor fi livrate in regim accelerat, pe baza comenzii realizate de companie in 2016 pentru alte 14 aeronave cargo Boeing 747-8. Cele 32 de aeronave vor fi livrate pana la sfarsitul anului 2022, suplimentand capacitatea de transport a companiei de curierat UPS…

- Politistii din Chisinau sunt in cautarea tanarului care apare in imagini. Individul a sustras un stergator de parbriz de la automobilul Peugeot parcat in curte aunui bloc de pe Bulevardul Moscovei din Capitala. Dupa comiterea furtului, acesta a urcat intr-un automobil de model BMW si a parasit locul…

- Noul SUV BMW X7, in a sa varianta de serie, va fi prezentat deja in aceasta toamna la Salonul Auto de la Los Angeles. Decizia ar fi motivata de faptul ca producatorul nu va dori sa-l scoata rapid din tara in care se va produce si care va fi piata principala – SUA.

- Fosta membra Spice Girl Victoria Beckham a prezentat duminica la New York o colectie toamna/iarna de o austeritate androgina, inainte de revenirea sa la Londra din toamna, cand va sarbatori zece ani de la crearea casei sale de moda, relateaza AFP. Culorile au fost sobre, mult verde kaki, maro si negru,…

- Range Rover Sport PHEV, SUV-ul hibrid produs de britanici, a infruntat 999 de trepte și a urcat pana la Poarta Raiului, Tianmen, China. Modelul ofera 400 de cai putere și are o autonomie electrica de pana la 50 de kilometri.

- In 2016, exporturile au crescut cu 5,1% fata de anul anterior, pana la 57,39 miliarde euro, in timp ce importurile au urcat cu 7%, la 67,34 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost anul trecut de 12,96 miliarde euro, in crestere cu 30% fata de nivelul…

- Alfa Romeo a anunțat introducerea in gama a modelului Giulietta Sport, o versiune sportiva pentru compacta sa, ce va beneficia de doua motorizari turbo de 121 de cai putere: 1.4 litri benzina și 1.6 litri diesel.

- Programul Start-Up Nation a dat șansa viitorilor antreprenori sa iși dezvolte o afacere, dar in același timp a creat și oportunitatea pentru alții de a spera ca pot face un ban din proiecte. Unele proiecte aprobate pe banii din 2017 pentru Start-Up Nation au ajus sa fie scoase la vanzare pe platformele…

- De câteva luni bune, din spatele unui microfon la radio, primarul Emil Boc vorbește despre studii de prefezabilitate pentru introducerea transportului feroviar în zona metropolitana. Planurile Primariei sunt de a utiliza linia de cale ferata între Baciu și Jucu și de a crea…

- Fostul premier Mihai Tudose îsi cere public scuze pentru declaratiile facute în emisiunea "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV si care au fost interprtate în spatíul public drept un atac la adresa minoritatii

- Hyundai a publicat primele schițe oficiale cu viitoarea generație Santa Fe. Modelul va fi prezentat in luna februarie, iar debutul internațional va avea loc in martie, in cadrul Salonului Auto de la Geneva.

- Simona Halep este increzatoare in forțele sale și se simte pregatita sa joace finala de sambata de la Australian Open 2018, pe care o va disputa contra danezei Caroline Wozniacki. Sportiva spune ca se simte puțin obosita dupa meciul de 2 ore și 22 de minute jucat astazi cu Angelique Kerber, dar vrea…

- Aproximativ o suta de persoane au participat, joi, la cel de-al 30-lea flashmob in fata sediului PSD din Sibiu, avand steaguri tricolore si afise cu mesajul: ”Suntem aici…pentru ca putem”. Protestatarii au anuntat ca vor continua sa iasa in strada zilnic dupa ce Curtea Constitutionala a amanat…

- In cadrul festivitaților consacrate jubileului de 70 ani ai brandului, in 2018 Land Rover va produce un numar limitat de exemplare ale legendarului Land Rover Defender – mașinile vor avea motorul V8, iar numarul lor va de de maxim 150 ex. Modelul este pregatit de Land Rover Classic. Defender…

- Donald Trump a incercat, in primul an de cand a devenit presedinte al SUA, sa onoreze angajamentele asumate in campania electorala, adoptand o serie de masuri pentru stimularea economiei, intr-un mandat marcat de controverse, in special din cauza anchetei privind presupuse contacte cu Rusia.

- In toamna anului trecut, Oana Ionița a suferit o intervenție chirurgicala la abdomen. ”Am avut o hernie ombilicala de la cele doua sarcini si un diastazis de drept abdominal destul de mare”, spunea vedeta atunci. Dupa ce a trecut de emoțiile operației și credea ca va fi totul bine, Oana a ajuns, din…

- Hyundai a lansat o noua generație pentru sportiva Veloster, dar și o versiune de performanța N care preia motorul de 275 de cai putere utilizat pe i30 N. Nu este clar daca cele doua modele vor fi vandute și in Europa.

- Criza din PSD ar fi de fapt un transfer pașnic de putere de la Dragnea la Tudose, ambii fiind manevrați de același personaj. Este scenariul lansat de fostului ministru al Muncii Sebastian Lazaroiu, care nu dezvaluie numele „papușarului”, insa lasa sa se ințeleaga ca ar putea fi vorba despre Florian…

- Eaton a anunțat astazi optimizarea gamei 93PS de surse neîntreruptibile de alimentare (UPS) pentru puteri mai mici (8 și 10 kW). Eaton 93PS este cel mai avansat UPS trifazat și este proiectat sa ofere o disponibilitate ridicata și costuri de proprietate reduse pentru camerele de servere și…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Producatorul auto american Ford Motor intentioneaza sa lanseze in aceasta primavara o versiune diesel a celui mai bine vandut model, camioneta F-150, pentru a stimula vanzarile, transmite Reuters. Modelul diesel F-150 va avea o eficienţă energetică comparabilă cu cea a unor maşini…

- Irina Begu a invins-o pe chinezoaica Fangzhou Liu, locul 147 WTA, scor 6-1, 6-2, dupa o ora si 9 minute de joc. In optimi, Begu va evolua in compania invingatoarei din meciul dintre Ekaterina Alexandrova din Rusia si o sportiva venita din calificari. Pentru accederea in optimi, Begu…

- Zilele de sfarșit de an, cu neașteptate temperaturi ridicate, m-au facut sa ma gandesc, mai mult ca niciodata, la un fel de imprimavarare launtrica, la inlaturarea oricarui balast, baraj emoțional. Imi doresc o confruntare cu mine insami foarte directa și sincera, și cred ca asta inseamna o proba de…

- Schimbari naucitoare in vara CSM Politehnica a incheiat en-fanfare sezonul trecut. Neinvinsa in ultimele 15 meciuri, dintre care 14 din faza a doua a campionatului, echipa ieseana a castigat play-out-ul Ligii I si incepea sa faca planuri legate de noua stagiune. Rezultatele au palit in fata…