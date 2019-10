Petrutza Petruta: Suflet bandajat Poetul este trist și are sufletul crapat. Doamnelor, este pacat sa nu fie bandajat Cu versuri pline de candoare Scrise cu sufletul, de iubitele oricare. Ele se trezesc in zori de zi, dau press pe cautare In facebook și pe alte pagini de socializare, Pentru a ii spune poetului cu nerabdare: Buni zori, soarele rasare, aveți rabdare! Iubiri mari spun doar poeții. In realitate, dragostea iși pierde epoleții In luptele duse in doi, ceas de ceas Pana cand dragostea intra in impas. Atunci se deschid porțile altei iubiri in doi Și se zidesc case noi. Viața, eu zic ca nu se taie, ci se cladește Din felii,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

