Petrutza Petruta: Buni zori! Soarele răsare aducând viața Buni zori! Soarele rasare aducand viața Cu el. Ii fur primele raze și le ascund In priviri. Astru mareț, cu coama de leu, Zilnic, cu bucurie iți spun Buni zori! Turturelele gradinii mele se spala Și se giugulesc, draguțele, Cu iubire. Cainii mei inca sforaie, Iar mie somnul imi pare Pierdere de timp. Sufletul se imbrațișeaza strangandu-se Cu mainile lui de suflet, Fiindca sufletului i-au crescut maini! Buni zori fericire, O spune inima mea care se afla In casa speranței. Lumineaza-ne soare, incalzește-ne Cu caldura din noi. Buna dimineața, buni zori! (Completare amicala la un text de Lucian Avramescu) Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

