Parlamentarii PMP condamna cat se poate de dur decizia Guvernului de a amana examenul de rezidentiat, o decizie cat se poate de proasta atat pentru viitorii rezidenti, cat si pentru sistemul de sanatate si pacientii romani, afirma viceliderul grupului PMP din Camera Deputatilor, Petru Movila. "In acest an, Ministerul Sanatatii a reusit sa abrambureasca de tot organizarea acestui examen important. Initial, examenul de rezidentiat era programat in 10 noiembrie, dar a fost amanat cu o saptamana dupa ce mintile luminate din Guvern au realizat ca il programasera in ziua primului tur al alegerilor prezidentiale…