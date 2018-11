Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Petru Luhan, fost europarlamentar, a declarat vineri seara, la o intalnire cu antreprenori din Valcea, ca Romania va primi de la Uniunea Europeana (UE) pentru exercitiul financiar 2021-2027 un buget cu 2,3 miliarde de euro mai mare decat cel actual. "Avem negociate sumele si cresterile cele…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca doar o schimbare a actualului Guvern ar putea imbunatati imaginea pe care Romania o are in Uniunea Europeana, potrivit Agerpres. In opinia sa, nici macar o schimbare fundamentala de atitudine a coalitiei de guvernamant nu ar mai fi suficienta, deoarece "procesul…

- Datoria implicita a sistemului public de pensii (PAYG) in Romania (n.a cat ar avea de platit statul pentru toate drepturile de pensie acumulate in sistemul public de pensii, exceptand pensiile speciale) era de 275 de miliarde de euro in 2015 (sursa: INS), de aproape 4 ori mai mare decat datoria publica…

- Peste 200.000 de romani au beneficiat, in ultimii patru ani, de programul Erasmus+ și au participat la aproape 4.000 de proiecte de mobilitate, parteneriat strategic și dialog structurat, finanțate de Uniunea Europeana. Romania a avut o rata de absorbție a fondurilor de 98,7%, bugetul pentru acete proiecte…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat ca de cand a aderat la Uniunea Europeana, in anul 2007, Romania a contribuit la bugetul UE cu 16,5 miliarde euro si a primit 48,6 miliarde euro, un beneficiu net de 32,1 miliarde euro.

- Romania este tara beneficiara neta pentru fondurile europene de la aderare, contribuind la bugetul Uniunii Europene cu 16,5 miliarde euro si primind 48,6 miliarde de euro, a declarat, marti, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, la conferinta la nivel inalt privind viitorul Politicii de Coeziune. …

- “Anul 2016 a fost ultimul in care s-au distribuit ajutoarele alimentare prin programul european aferente anului 2015. Pana acum un am primit nimic. In prezent, așteptam ca Ministerul Dezvoltarii sa ne transmita un calendar”, a declarat Mircea Gologan, subprefectului județului Vaslui. De doi ani nu au…

- Guvernul PSD-ALDE a declarat 2018 anul investitiilor, sustinand ca acestea vor reprezenta principalul motor de crestere economica. Bugetul pe 2018 s-a construit pe o crestere economica de 5,5%, din care investitiile reprezinta 1,7%. Din datele furnizate de INS rezulta ca investitiile au avut o contributie…